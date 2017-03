Tiene PRD proyecto para un Mexico justo, igualitario y próspero: Silvano Aureoles

–El Sol Azteca es la fuerza política más importante de la izquierda en México, enfatiza ante miles de perredistas que recibieron al Gobernador de Michoacán en Tabasco.

Villahermosa, Tabasco, a 11 de marzo de 2017.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) es y será la fuerza política más importante de la izquierda en México, afirmó el Gobernador Silvano Aureoles Conejo al reunirse este sábado en Tabasco con miles de militantes a quienes convocó a no creer en proyectos construidos en la ocurrencia y la fantasía.

“Que no nos vendan fantasías, que no nos confundan a nuestra militancia. El PRD está vivo, el PRD seguirá aportándole a México y a los mexicanos para alcanzar el sueño de un país más justo, más igualitario, más próspero para todas y para todos”, expresó el michoacano al rechazar que su partido esté en crisis o una debacle.

El jefe del Poder Ejecutivo en Michoacán dirigió un mensaje desde esta entidad y refrendó su compromiso con el proyecto político del PRD.

Desde el Parque Tabasco, el ex senador y ex diputado federal aseguró que su partido es la mejor alternativa para lograr las verdaderas transformaciones que requiere el país, con gobiernos basados en el pensamiento y no en la generación del odio y la confrontación.

“No es cierto que estamos a la espera de que alguien nos reciba aunque sea de rodillas. Nuestro proyecto político representa mucho y además nuestra militancia y nuestro partido tiene mucha dignidad. No negociamos de rodillas con nadie ni le pedimos clemencia a nadie; tenemos proyecto para sacar a México adelante”, sostuvo.

En medio de la ovación de los aproximadamente 10 mil asistentes, el mandatario estatal destacó que en el PRD no se tienen solamente comités de campaña, sino un proyecto político con fortaleza institucional.

En el evento multitudinario, en el que fue recibido con entusiasmo por la militancia, convocó a la unidad del perredismo ante los desafíos que enfrenta el país.

“Hoy desde aquí les digo que en el PRD tenemos partido, tenemos proyecto, ya que somos la mejor alternativa para México; somos el partido más importante de la izquierda, somos y lo vamos a seguir siendo porque nosotros tenemos un proyecto producto de muchas décadas y años de lucha, de lo mejor del pensamiento progresista de México. No caminamos sólo con ocurrencias y no buscamos respuestas fáciles a los retos que vive el país”, argumentó.

Por ello, aseguró que el partido del Sol Azteca le apuesta a una izquierda moderna, responsable y constructiva, que le entregue resultados a la gente.

Destacó que el PRD será un factor fundamental del cambio que hoy necesita el país ante un modelo político y un régimen presidencialista agotado, por lo que es necesaria la transformación de fondo de todas las reglas fundamentales para rencauzar el rumbo.

Silvano Aureoles aseguró que con la unidad y fortaleza que lo caracteriza, el PRD conformará cuadros sólidos y propuestas claras para contar con el mejor candidato y ganar la Presidencia de la República en el 2018.

En este evento estuvo presente la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional del PRD, Beatriz Mojica Morgan; el presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Sol Azteca en Tabasco, Candelario Pérez Alvarado; el secretario general del CEE perredista en Michoacán Antonio García Conejo, y diversas personalidades perredistas tabasqueñas.