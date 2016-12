THAO goleó al Sauz de Abajo 8-2

Juego correspondiente a la Categoría Primera Especial Uno, de la Liga Michoacana de Futbol.

Francisco Hernández, Zamora

Con un contundente ocho goles a dos, el equipo Thao derrotó al equipo del Sauz de Abajo en la Jornada 6 del Torneo de la Liga Michoacana de Futbol de Zamora, el encuentro se llevó a cabo sobre las canchas del Rio Nuevo con un clima bastante pesado, sobre todo por jugarse en un campo sintético, pero con un ambiente idóneo para disfrutar de un día agradable en compañía de sus compañeros de equipo, pese a la gran diferencia de juego con el transcurso de los minutos dentro del terreno.

El silbatazo inicial fue a las 10:15 am donde el juego estuvo a cargo del central David Barajas López, quien llevó a buen término las acciones; pasaban apenas unos minutos y la diferencia en técnica se hizo presente, el equipo Thao comenzó a circular el esférico por todos los sectores del campo, tratando de cansar y agotar al rival, asfixiando en sus intentos a los del Sauz de Abajo.

Los goles del Thao fueron obra de Julio Gutiérrez (21), Juan Ramírez (14), Oscar García (16), Diego Vieyra (10), Víctor U.C. (6), Rafael Alvarado (19) y Aarón Hernández se destapó con dos tantos; por su parte del Sauz de Abajo Ezequiel Cázares (13) y Miguel Vázquez (5).

En más resultados de la Categoría Atlético Jacona (2) vs La Sauceda (1), Artilleros de Churintzio (2) vs Juventus (3), Romero de Guzmán (3) vs Jardines de Catedral (5), Club Campestre de Zamora (0) vs La Rinconada (0), Aluzamich (6) vs 20 de Noviembre (2).