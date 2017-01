Temen agricultores un descalabro económico y hambruna en el país

-Ante medidas impuestas por Estados Unidos en materia comercial

-Michoacán es el estado que más fresas exporta al vecino país



Elena Rojas, Zamora

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera una orden ejecutiva para revisar el Tratado de Libre Comercio que tiene ese país con México y Canadá, agricultores temen “un descalabro económico que no podría soportarse y con ello una fuerte hambruna en el país, pues se perderían millones de empleos directos e indirectos”, lamentó Octaviano Magaña Ortiz, presidente del Consejo Nacional del Sistema Producto Fresa.

“Esperemos que no sea una decisión cerrada, que no se cancelen las exportaciones. Tiene que haber algunos acuerdos, Nuestros gobiernos tienen que buscar un arreglo a través de sus relaciones diplomáticas, no sé si ya empezaron a hacerlo o están esperando que truene el cohete para iniciar”, indicó.

Subrayó que de venir medidas impuestas por el presidente del vecino país en contra de México, pueden venir graves consecuencias para todos y podrían ocasionar una desgracia económica muy severa, “no quiero ir a los extremos y hablar de una fuerte hambruna, pero sí hay ese riesgo”.

Añadió que como productores proponen que los 3 órdenes de gobierno ya se pongan a negociar y buscar una salida, “tanto EU necesita los alimentos que aquí producimos, como también nosotros necesitamos venderlos. Ojalá y nuestro gobierno haga los cambios necesarios para tener una transformación administrativa y productiva en nuestro país, de lo contrario nos vamos a quedar en el rezago”.

“De no hacer algo los gobiernos al respecto, tan solo nuestra región de Zamora, Jacona y toda la ciénaga de Chapala ¿qué harían sin la venta de productos de exportación? Se perderían millones de jornales, se perdería además una importante derrama económica y se perderían las divisas que vienen del extranjero con estas exportaciones”, resaltó.

Recordó que en los años 70’s y 90’s del siglo pasado el cultivo de fresa bajo considerablemente en la región por lo que el comercio estaba desangelado, “una vez que se reactivó la comercialización de esta frutilla y mejoró la situación de su producción, se reactivó la economía. No queremos volver a vivir crisis severas como la de aquellos años. Ojalá y no suceda ningún descalabro y todos salgamos adelante”.

Señaló que los representantes de este consejo nacional buscarán hablar con el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para que él inicie la gestión necesaria a fin de que los productores continúan exportando al vecino país sin trabas.

Finalmente señaló que los municipios michoacanos que exportan fresas en fresco a Estados Unidos son Maravatío, Angamacutiro, Panindícuaro, Jacona y Tangancícuaro, quienes llevan su producto fresco y congelado provienen de Irapuato, Guanajuato y Zamora, Michoacán”. Al tiempo que recordó que Michoacán tiene el primer lugar a nivel nacional en producción de fresa con Zamora a la cabeza.



Numeraria

1 mil 100 jornales por hectárea se generan en el cultivo de fresa de macro túnel