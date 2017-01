Tahúres derrotó a Jacona en un cerrado encuentro de basquetbol

Francisco Hernández, Zamora

En uno de los encuentros más emocionantes de la jornada dominical, el equipo Tahúres derroto por cerrado score a Jacona dentro de la actividad dominical correspondiente a la categoría de primera fuerza.

Los jaconenses venían de derrotar a la Ravens, buscaban a toda costa llevarse un par de victorias en su doble jornada pero los jóvenes Tahúres no serían presa fácil y con fuerza y velocidad lograrían imponerse desde el mismo inicio del encuentro, en el primer cuarto logaron llevarse el score por marcador 11-10, pero inmediatamente vendría la respuesta de los jaconenses llevándose el segundo periodo 14-13, con el score empatado a 24 ambos cuadros se irían al descanso para recuperarse y realizar el planteamiento de estrategias en busca de la victoria.

De regreso a la acción los Tahures tomarían la ventaja doblando el número de puntos de su oponente marcando un 12-6 en el tercer periodo, la respuesta de los jaconenses no se haría esperar y el último periodo quedaría 11-9 en favor de los de Jacona, lamentablemente para su causa esto no les alcanzaría y el marcador final seria 54-41 a favor de los Tahures.