Tabaco mata a 55 mil mexicanos anualmente

-Hombres y mujeres a la par en el consumo de esta droga



Elena Rojas, Zamora

“En México se mueren 55 mil personas al año por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco. No hay una estadística clara en Zamora o en la región de saber cuántas personas mueren por estas causas, pero sí podemos detectar que una gran cantidad de problemas respiratorios que tienen las personas que asisten a cualquier nosocomio, ya sea de orden público o privado, puede estar relacionado por consumo de tabaco o estar cerca de personas que consumen”, señaló Francisco Gil Cerda, director del Centro de Integración Juvenil (CIJ).

Dijo que las principales enfermedades relacionadas al consumo del tabaco son: cáncer de pulmón, de laringe, de esófago, alergias, problemas dentales, infartos al miocardio, isquemia cerebral aguda y problemas respiratorios.

Señaló que el consumo del tabaco se ha colocado a la par entre hombres y mujeres, “hace 5 años en promedio por cada 5 hombres había 2 mujeres consumidoras de tabaco. En este momento creemos que es 1 a 1, por cada hombre hay una mujer”.

No obstante dijo, siguen atendiéndose menos las mujeres, “hay un esquema de tabú acerca de que las mujeres, aunque tengan un consumo elevado de tabaco, pierden la capacidad de identificar que pueden tener tratamiento. Se cree todavía muy parcializado para los hombres el aspecto de ir a un tratamiento o dejar de consumir”.

Así lo expresó al informar que para conmemorar el día mundial sin tabaco, a celebrarse el próximo 31 de mayo, el CIJ realizará una capacitación en la que se pretende impactar a más de 50 médicos de las diversas unidades de salud de la Jurisdicción Sanitaria N° 2.

Esto con el objetivo de que conozcan sobre las clínicas para dejar de fumar, las consecuencias y daños que ocasiona en fumadores activos y pasivos y que pueden hacer dentro del consejo médico oportuno para aconsejar a los pacientes sobre que se puede hacer para deshabituar el consumo del tabaco.

De igual forma dijo que durante este mes estarán intensificando pláticas en las instituciones educativas de los diversos niveles educativos a fin de sensibilizar a los jóvenes consumidores a la deshabituación de esta droga, o bien motivar a quienes ya tienen un consumo grave del tabaco a que comiencen un tratamiento.

“También nos importa que la información llegue a quienes no consumen esta sustancia como pueden ser los niños de primaria para efecto de que conozcan las repercusiones en la salud y puedan evitar su consumo”, finalizó.



Numeraria

55 mil personas mueren al año por enfermedades asociadas al consumo el tabaco