Suspenden a la directora del jardín de niños “Víctor Hugo”

Martes , 20 de septiembre de 2016

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Morelia, Mich.- Martes 20 de septiembre de 2016.- Ante la fuerte presión hecha por los padres de familia con relación a dos casos de presunto abuso sexual en contra de igual número de pequeñitas en el jardín de niños “Víctor Hugo”, ubicado en la colonia Puerto de Buenavista, al oriente de esta ciudad, la directora del plantel, Alicia Hernández Ramírez, fue suspendida de su cargo por la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), según las propia dependencia.

Fueron más de ocho días los que transcurrieron desde que todo pasó; las niñas, ambas de cinco años de edad, contaron a sus padres lo ocurrido y fue el martes 13 del presente mes que acudieron ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) para denunciar y así se integraron las carpetas de investigación respectivas.

Los papás, tanto de las agraviadas como los de los demás niños exigieron una y otra vez el respaldo de las autoridades del plantel, pero siempre las observaron herméticas, incluso la mañana de este martes cuando les cerraron la puerta de la escuela a los progenitores mientras éstos exigían que Alicia Hernández saliera a dar una explicación.

Hernández Ramírez pedía que entrara al recinto de aprendizaje una comisión de padres, los que integran la mesa directiva, pero el grupo de progenitores se mantuvo firme y le solicitó salir y hablar con todos.

Al final los papás ingresaron a empujones a la institución y ahí Alicia Hernández comentó que se separaría del puesto sin emitir ninguna declaración ante la prensa. Diversos comentarios de los manifestantes hacían ver que ya no querían a Alicia al frente del plantel por la falta de respaldo y los cometarios poco apropiados, dijeron, que hizo ante lo acontecido.

La postura de Silvia Figueroa

La secretaria de educación en la entidad, Silvia Figueroa declaró ante los medios de comunicación que mostraba su apoyo a los padres de familia del jardín de niños “Víctor Hugo” y añadió que ante asuntos tan delicados se debe actuar de inmediato, por lo cual se comprometió en apoyar en todo lo posible, como en brindar atención psicológica a las víctimas y sus familias, valoración de todo el personal que trabaja en la escuela, coadyuvar con las autoridades en lo conducente y separar de su puesto a quien durante las investigaciones de la PGJ resulte responsable por omisión o negligencia.

El reporte de la PGJ

Sobre el tema, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Michoacán divulgó a través de un boletín de prensa: “Como parte de las actuaciones realizadas hasta la fecha con base en las denuncias recabadas el pasado 13 de septiembre, se practicaron estudios psicológicos y revisión médica en presencia de padres de las menores, dictaminándose que en esta agresión no hubo violación; no obstante, se acreditó el abuso sexual, al encontrarse indicios de que las menores fueron llevadas por el imputado a un sanitario y en ese sitio les tocó diferentes partes del cuerpo.

“De igual forma, una vez que existen constancias que la persona a la que le imputa la agresión sexual es menor de edad, la Fiscalía Especializada en Atención de Violencia Familiar y de Género ha hecho de conocimiento a la Fiscalía Especializada de Justicia Integral para Adolescentes para que resuelva conforme a la Ley en la materia.

“De igual forma, se ha solicitado la intervención de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas a efecto de dar el apoyo necesario a las agraviadas. De conformidad con las disposiciones consagradas en la Constitución, en los Tratados Internacionales y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán continuará con las actuaciones correspondientes bajo los principios del interés superior de los niños o adolescentes además de observar todos los derechos que en su favor establece la Convención Sobre los Derechos del Niño”.

El presunto responsable se fue de su casa: Vecinos

Los vecinos del presunto responsable de los casos de abuso sexual en el jardín de niños antes mencionado, a quien todos se refieren como un “maestro practicante”, el cual tiene 16 años de edad, ya abandonó su casa con todo y maletas, así lo platicaron a esta redacción varios de sus vecinos. Ellos añadieron que es una persona vecina de la comunidad en la que sucedieron los hechos. Ahora, se sabe que la Fiscalía habrá de determinar lo que suceda con este joven conforme avance la carpeta de investigación, así lo subrayaron voces autorizadas de la PGJ.