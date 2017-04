Suman esfuerzos corporaciones de auxilio para garantizar vacaciones seguras

-Ponen en marcha el operativo Semana Santa Segura 2017

Elena Rojas, Jacona

“Queremos que la gente se sienta segura durante este periodo vacacional y sepa que ya sea de paso por algunas de nuestras vialidades o en alguno de los espacios públicos de nuestro municipio, estará disponible el cuerpo de protección civil y bomberos; así como los elementos de seguridad pública, tránsito municipal y estatal e incluso el apoyo del C5 y rescate Zamora”, señaló Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal.

Lo anterior al poner en marcha en la plaza principal de la ex villa de las flores el operativo Semana Santa Segura 2017, a fin de resguardar la integridad física de los jaconenses y turistas.

El munícipe añadió, “queremos hacer consciencia entre la ciudadanía para que disfruten sus vacaciones de manera prudente con medidas simp0les como evitar manejar e ingerir alcohol al mismo tiempo, ya que ello puede ocasionar lamentables accidentes, además hay que tener cuidado con los menores, ya que ahora que están en casa por la temporada de vacaciones, también se incrementan los accidentes en el hogar”.

Durante el acto el alcalde estuvo acompañado por Osiris Gibran Lara Núñez, director de protección civil de Jacona; Arturo Vega Damián, síndico municipal; Manuel Cuadra García, delegado de protección civil de la región Lerma- Chapala; Rubén Armando Moreno García, secretario particular del director de tránsito y movilidad del estado; Sergio Verduzco, director de tránsito municipal; Felipe Armando Umaña Melo, director del C5; por mencionar algunos.

“El municipio, en coordinación con los cuerpos de seguridad y salvamento tanto municipales como estatales, sumamos esfuerzos para logar brindarles unas vacaciones de semana santa seguras. Ahora sólo pedimos a los ciudadanos que pongan también de su parte para evitar poner en riesgo su vida, pues aunque los elementos tienen toda la disposición de salvar vidas es mejor prevenir cualquier incidente”, resaltó.

Añadió, “las temporadas vacacionales representan una excelente oportunidad de disfrutar el tiempo en compañía de nuestras familias y amigos, sobre todo en un municipio como Jacona que cuenta con una gran riqueza natural, cultural e histórica, misma que atrae no solo a los locales, sino también a turistas provenientes de diversas partes del país”.

“Durante las vacaciones de Semana Santa y ante la inminente llegada de miles de visitantes que se concentran en nuestros lagos o que atraviesan nuestro municipio para viajar hacia otro destino, el gobierno municipal hemos dispuesto poner en marcha este operativo”, indicó.

Lara Núñez, detalló, “el operativo de Semana Santa va a constar de dos ambulancias del municipio, 2 camiones de bombero, 8 elementos operativos de protección civil, 15 voluntarios así como seguridad pública que participa con dos patrullas, dos motos, 130 elementos distribuidos en puntos estratégicos durante los 4 días mayores de semana santa; así como tránsito del estado con dos unidades y 6 elementos”.

Comentó que es importante que la población tome en cuenta las siguientes recomendaciones: no manejar en estado de ebriedad, no utilizar el teléfono mientras manejan, dejar su casa en una forma segura, cerrando las válvulas, gas y dejar las luces apagadas. Esto con la finalidad de evitar cualquier incidente en carretera o en la casa.

“De igual forma cuando salgan a un lugar turístico, cuiden a los niños cuando juegan en el agua y estén al pendiente de ellos en todo momento”, subrayó.

Posteriormente las autoridades se trasladaron a la Calzada Zamora- Jacona donde se realizó un simulacro de un accidente de un coche que exploto donde los elementos demostraron que la coordinación y la capacitación siempre se deben privilegiar para atender eficazmente una llamada de auxilio.

Numeraria

144 elementos de diversas corporaciones participan en el operativo de Semana Santa de Jacona