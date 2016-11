Sujetos armados roban en el Tecnológico de Los Reyes

RED 113 MICHOACÁN/Redacción

Los Reyes, Mich.- 29 de noviembre de 2016.- La noche del pasado lunes, al menos cinco sujetos encapuchados, pistola en mano asaltaron a personal del Instituto Tecnológico Superior de Los Reyes, llevándose la “caja chica” y una camioneta propiedad de una de las víctimas que posteriormente abandonaron.

De acuerdo a la información obtenida en la cobertura periodística se conoció que al filo de las 22:00 horas, cuando ya no había alumnos en las instalaciones de la escuela, 5 individuos cubiertos de la cara con pasamontañas y paliacates, amagaron con armas de fuego a los dos vigilantes, a quienes maniataron y obligaron a decirles si había otros trabajadores dentro de la institución.

Acto seguido, llegaron al área administrativa, en donde permanecían laboran 3 personas más, mismas a las que obligaron tirarse al suelo para amarrarlos, y amenazándolos para que les dijeran donde tenían el dinero del ITSLR, apoderándose de la “caja chica”, -en la que al parecer no había mucho dinero-, así como de sus pertenencias personales.

De la misma forma, los delincuentes obligaron a uno de los empleados a entregarles las llaves de su camioneta, en la que se dieron a la fuga, no sin antes amenazarlos. Posteriormente dejaron abandonada la unidad motriz por fuera del Hospital del Seguro Social.

Cabe señalar que los afectados reportaron el robo después de la media noche, luego de que lograron desamarrase. Paramédicos revisaron a las víctimas, las que por fortuna solo sufrieron crisis nerviosa.

Ya en la madrugada la camioneta fue localizada y llevada ante la autoridad pertinente para ser integrada a la carpeta de investigación fue aperturada.

Por lo sucedido se suspendieron las clases para los estudiantes del turno de la mañana reiniciándose de manera normal para el turno vespertino, según se supo en la labor reporteril.