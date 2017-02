Subió 7% servicio de agua potable en Jacona

“Importante que población tenga cultura de pago para seguir garantizando un mejor servicio”: Jorge Estrada

Elena Rojas, Jacona

Este año el cabildo aprobó un 7 por ciento de incremento en el servicio de agua potable, lo cual está avalado por el congreso del estado, señaló Jorge Estrada, encargado jurídico y gestión del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Jacona (SAPAJ).

Recordó que en 2016 el incremento fue del 15 por ciento. Por lo que este 2017 fueron más flexibles, “el último año de la administración pasada no subió el agua, fue por eso que el año pasado tuvimos que elevar más el costo del servicio”.

Explicó, “el incrementó que hacemos es en base a unas fórmulas que la ley de agua y gestión de cuencas nos marca. Por primera vez en el organismo se está haciendo de esa forma. La fórmula nos arrojó que teníamos que incrementar un 36 por ciento. Sin embargo, no lo podemos hacer “de golpe”, tenemos que hacerlo de manera paulatina. Es por eso que el primer año de la administración fue un incremento alto, pero esta vez ya fue menor”.

Mencionó que en el municipio hay más de 19 mil tomas de agua, pero sólo son 16 mil 012 las activas, el resto se encuentra en estado de baja temporal.

Indicó que la cultura de pago del servicio en general es buena en el municipio, “el 80 por ciento de los usuarios cumple en tiempo y forma. Es una respuesta a la confianza que depositan en este organismo. Cada año estamos abatiendo el índice de morosidad con restricciones de servicio. Pero a veces ni a eso llegamos porque la gente responde muy bien, en cuanto les llega un citatorio de cobro, inmediatamente acuden a liquidar su deuda”.

Señaló que es importante que la población mantenga siempre la cultura del pago para poder reflejar en un mejor servicio, “estamos administrando bien su pago, prueba de ello adquirimos recientemente dos máquinas: una retroexcavadora y un mini cargador a efecto de que las obras se hagan con mayor rapidez y eficiencia”.

Dijo que el bajo porcentaje de morosos se concentra en usuarios domésticos, “muchas veces es gente de escasos recursos. Una indicación del presidente municipal, Rubén Cabrera Ramírez, es que a la gente que no pueda pagar se le haga un estudio socioeconómico, el cual se le presenta a la junta de gobierno, compuesta por un grupo de empresarios de la región, quienes autorizan un descuento mayor”.

Recordó que el pago puede ser anual o bimestral, según lo pueda liquidar el usuario. Es una tarifa fija, sólo en el rubro industrial se cuenta con medidores. Al tiempo que dio a conocer las diversas tarifas: popular (pago anual más iva 627 pesos); Media A (un mil 230 pesos); Media B (2 mil 658 pesos); residencial (4 mil 85 pesos); Tamándaro A (1 mil 365 pesos); Tamándaro B (1 mil 845 pesos); comercial (5 mil 737 pesos) e industrial (44 mil 418 pesos).

