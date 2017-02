STASPE amenaza con estallar a huelga el 18 de abril

-De no incrementarles su salario y prestaciones

Elena Rojas, Zamora

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo en el Estado (STASPE) amenazó con estallar a huelga el próximo 18 de abril de no tener un incremento justo a su salario, señaló Yolanda Guerrero Barrera, delegada regional del gremio.

“Ya estamos en la elaboración de las banderas rojinegras, porque se prevé que como esta de difícil la situación con este gobierno lo más seguro es que nos iremos a huelga”, expresó.

Indicó que año con año los trabajadores del gobierno del estado tienen la revisión salarial y a través del sindicato realizan la negociación con el gobierno del estado, “teníamos el emplazamiento a huelga para la primera quincena de febrero y tomamos la decisión de prorrogarla al 18 de abril”.

Agregó, “estamos trasladando el emplazamiento a huelga para dar margen a la negociación. Nosotros estamos solicitando como siempre un 20 por ciento al salario. Sabemos que eso es difícil de otorgar. Seguramente nos estarán proponiendo el gobierno del estado un 3.5 al salario y el 2.1 a prestaciones, igual que al Poder Judicial”.

Añadió, “los trabajadores del gobierno del estado esperamos poder rescatar más de esos porcentajes, porque el nivel de vida está muy caro. Los trabajadores exigiremos al gobierno del estado que se nos revise puntualmente cada uno de nuestros salarios y de nuestras prestaciones para beneficio de los agremiados”.

Indicó que en el estado son 8 mil 500 agremiados al STASPE, en esta región que comprende los municipios de Zamora, Tangancícuaro, Purépero, Tlazazalca, Ecuandureo, Ixtlán, y Jacona son 250 trabajadores, de los cuales 198 son afiliados al STASPE, el resto son de contrato, suplencias e interinatos.

Señaló que estos trabajadores representan a diversas dependencias estatales como: Registro Público de la Propiedad, Rentas, Registro Civil, Turismo, Subprocuraduría, CERESO, Sistema Michoacano de Radio y Televisión y bodegas Asteca.

Por otra parte comentó que ayer jueves el magisterio, en su lucha sindical, tomó las instalaciones de la administración de rentas, ubicada en esta cabecera municipal y algunas receptorías de la región de los municipios ya señalados, además de que los docentes desalojaron a los trabajadores de dicha dependencia y a ciudadanos.

Se prevé que hoy viernes continúan tomada dicha dependencia, “todos los trabajadores tenemos la obligación de presentarnos a trabajar, en espera de que no estén tomadas las instalaciones y desalojadas. De ser así queremos informar a la ciudadanía que es una cuestión ajena a los trabajadores de rentas”. De igual forma, en Registro Civil también hubo toma de instalaciones, pero no hubo desalojo de personal.

Indicó finalmente que la revisión salarial de los trabajadores del STASPE está a salvo, “no tenemos movilizaciones sindicales. Estas serán a partir del 18 de abril si no se llega a un acuerdo. Esta suspensión de labores en rentas no es cuestión laboral, sino es cuestión del magisterio”.



Numeraria

6 receptorías de rentas en la región

1 administración de rentas ubicada en la cabecera municipal