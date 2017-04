SPARKS ganó a las chicas del Instituto Cristóbal Colón

Guillermo Ríos, Zamora

Después de regresar del receso de vacaciones de Semana Santa en la liga Desarrollo Integral del Adolecente se esperaba un duelo de poder a poder entre los equipos Sparks y las jovenes chicas del Instituto Colón, duelo que serviría para escalar posiciones en la general para la lucha por el campeonato de invitación.

El duelo sin duda no falló, luego de que ambos equipos se dedicaron hacer lo suyo y a divertirse ante cualquier cosa, pensando en sacar el resultado, se dio el encuentro por demás interesante, con jugadoras entre sus filas que podrían desequilibrar y cambiar el rumbo del juego.

Con un mejor desarrollo en la cancha de las chicas Sparks se quedaron con la victoria en el torneo de Invitación al vencer con la pizarra 46-21 a un quinteto muy aminorado del Instituto Colón.

El equipo vestido de azul, supo aprovechar que las contrarias no iniciaron con el cuadro que regularmente arrancaban los juegos para dominar las acciones y obtener un importante triunfo en el básquetbol femenil de la Liga Desarrollo Integral del Adolescente, D.I.A.

El entrenador del quinteto Colón se la jugó en serio ante un equipo que no dejó de presionar bajo el tablero desde el inicio del encuentro, movieron el balón con facilidad para dárselo a la mejor ubicada para hacer el enceste.

Las jovencitas del Colón les dieron pelea en el primer periodo al encestarles casi al parejo para dejar las cifras al concluir el primer cuarto del partido, once puntos para Sparks y ocho para las chicas del Instituto