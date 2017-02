Sólidos los cinco zamoranos que fueron al Atlas FC

-En total fueron nueve los seleccionados en la última visoria

Guillermo Ríos, Zamora

Segundo día de trabajos y entrenamientos para los jóvenes zamoranos que se encuentran en el Centro de Capacitación de Futbol (Cecaf) de Atlas FC., luego de salir seleccionados en la pasada visoria, donde 5 prospectos llenaron el ojo al visor y los enviara a la siguiente prueba en la perla tapatía.

Esto jóvenes zamoranos buscan cristalizar su sueño de futbolistas, siguiendo los lineamientos que rigen al Atlas, su proceso natural de formación y pulir técnicas para posteriormente formar parte del primer equipo del Atlas, así lo dio a conocer el director de la escuela rojinegra en esta ciudad, Andrés Navarro Franco.

“Los futbolistas se disputan un lugar con medio centenar de aspirantes que son analizados por Germán Torres Velazco, quienes hacen su mejor esfuerzo en cada una de las sesiones que inician a las 08:00 horas y concluyen a las 11:00” mencionó Navarro Franco.

Demuestran sus habilidades el tiempo que se encuentran practicando en la cancha, haciendo una competencia sana y fuerte, cabe hacer mención que por el nivel mostrado por los jóvenes atletas zamoranos, se tiene mucha confianza en que puedan pasar esta prueba inicial.

“Estamos muy contento por el trabajo que están haciendo los muchachos en Guadalajara, tenemos la plena confianza en que el esfuerzo, pronto tendrá frutos y se verán reflejados en recompensas, son jugadores muy completos que sin duda alguna, con el trabajo dedicación y técnica, lograrán hacer realidad su sueño” añadió el directivo de la Escuela Atlas Zamora.

Es así que en este filtro se encuentran nueve jugadores: José Luis Equihua, Yahir Navarro Fernández, Jorge Alberto Aceves Reyes, Martín Sánchez Rodríguez, Jesús Alfredo Leyva Varela, Luis Enrique Manzo Ramírez, Arturo García Leyva, Erick Vázquez y Jorge García Gama en las categorías de 2000, 2001, 2002, 2003, 2005 y 2006, “los muchachos estarán hasta el próximo viernes, día en que se les indicará si pasan a las filas de las fuerzas básicas de Atlas FC”, abundó.

“Queremos que estos chavos se queden, en Atlas conocen muy bien la hechura y materia prima de los jóvenes de esta región, muestra de ello los jugadores de esta zona que han pertenecido a sus filas han marcado época y han dejado muy buen sabor de boca a la gente Atlista”, comentó Andrés Navarro.

“Cabe hacer mención que en Guadalajara los chavos no están solos, El ex jugador profesional y director técnico de Atlas Sub 17, Jorge “El Sobrino” Guerrero López saludó a los zamoranos y los invitó para que dieran todo en la cancha demostrando sus habilidades que hicieron que pasaran el filtro para llegar al Cecaf”, finalizó el director de Atlas FC Zamora.