Solamente Cherán apuesta a la separación de basura

-Necesario que el resto de los municipios impulsen esta estrategia



Elena Rojas, Zamora

“De los 113 municipios de Michoacán, solamente uno apuesta a la separación de basura: Cherán, el cual tiene una población de 25 mil habitantes. La Huacana le sigue, que ya lo había hecho muy bien, pero con el cambio de presidente municipal dejó de hacerlo, pero ya lo estamos reimpulsando”, señaló Ernesto Pacheco Cazares, director de regulación ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático estatal (Semarnacc).

Inició que la Semarnacc realiza capacitación en las instituciones educativas y en las colonias para trasmitir el mensaje a niños, docentes y ciudadanos de que el problema de la basura se genera desde casa, al no tener una cultura de la separación de la misma, aunado a que esta va a parar a basureros a cielo abierto, lo que propicia una mayor contaminación.

Dijo, “hay empresas privadas que se ofrecen a recoger la basura de manera totalmente gratuita de las colonias que apuesten la separación, por lo que este debe ser un aliciente para que nos apoyen en ese sentido”.

Agregó que asimismo están implementando indicadores de desempeño ambiental, “la Universidad de Oregón realizó los indicadores de desempeño ambiental. Hay países como Suiza que en el 2002 está en el lugar 30 y en el 2015 está en primer lugar. Estamos trabajando con la UMSNH, UNAM, Secretaría de Economía y con varias instituciones para crear los indicadores de desempeño ambiental en el estado”.

Y es que dijo, “si nosotros le informamos a la gente hacia a dónde tienen que ir, creemos que los presidente municipales se van a interesar en realmente generar estrategias para mejorar las condiciones ambientales de su municipio. Lo que va a propiciar que suba la plusvalía del piso, la gente va a querer vivir ahí”.

Comentó que entre los indicadores ambientales que ya se han establecido destaca que los municipios cuenten con relleno sanitario, que éste cumpla con la norma ambiental, que impulsen la separación de basura, etc.

Añadió que en materia de educación también realizan capacitaciones itinerantes para darle a conocer a servidores públicos y presidentes municipales los temas ambientales de la COFOM, Semarnat, Semarnacc, PROAM, etc., a través de exposiciones donde se abordan temas como licencia ambiental única, manifestación de impacto ambiental, áreas naturales protegidas, residuos de manejo especial

“Cuando una obra se va a hacer, hay manifestaciones de impacto ambiental, el año antepasado se hicieron 300 manifestaciones. Este año se cae a 100 manifestaciones de impacto ambiental. No es que haya menos recurso para la construcción, sino más bien los presidentes que llegaron tienen mucho desconocimiento de estos temas o nos les interesa y por ello es poca su participación para impulsar estrategias que mejoren el medio ambiente”, finalizó.



Numeraria

113 municipios en Michoacán y solamente

1 apuesta a la separación de la basura