Sociedad será quien evalúe desempeño profesional de egresados, no la escuela

Viernes , 9 de septiembre de 2016

-Puntualizan en graduación de más de mil alumnos de UNIVER

-Refrendan compromiso para continuar con formación de jóvenes



Oscar De La Rosa, Zamora

​“La sociedad será la encargada de evaluar el desempeño profesional de los egresados, no la escuela. Las actitudes y su conducta serán el medio para que pueda calificarse su labor a favor de las personas que más lo requieren, así que tienen una responsabilidad y exigencia de alto nivel por delante”, puntualizó Nora Cecilia Cavazos Aguirre, vicerectora de UNIVER, en el marco de la graduación de más de mil alumnos de los diferentes planteles que conforman la estructura de la institución, efectuada en el Teatro Obrero.

​ Aseguró que existe un sentimiento de orgullo en relación al cumplimiento de la meta establecida por los alumnos, ya que es existe un marco especial por el 15 aniversario de la institución académica, que durante años ha entregado diferentes profesionales para desempeñarse en diferentes áreas de oportunidad laboral.

​ Recomendó que hagan uso de la experiencia universitaria para su desempeño profesional y no únicamente del título que recibieron, porque llevan conocimientos que son insustituibles que permitirán que se desarrollen de manera libre como personas en el campo laboral, capaces de conquistar un lugar entre la sociedad.

​ Carolina Hernández Ortiz, directora de UNIVER Plantel II, hizo un reconocimiento a los estudiantes de Administración de Empresas, Contaduría y Finanzas, Derecho y Criminología, así como a los de bachillerato por haber concluido con éxito sus estudios y los exhortó para que hagan un desarrollo profesional de altura, pero principalmente para que continúen con su preparación en la vida.

​ “Cumplimos 15 años en los que alumnos, en conjunto con sus maestros, han sido parte de una historia en la que han hecho valer las normas que nos distinguen como una institución seria y con un compromiso importante. Seguramente los nuevos profesionales pondrán en alto el nombre de UNIVER”, dijo.

​ Subrayó que el cumplimiento de 15 años compromete a mantener y acrecentar la calidad en el servicio y reiteró: “no tengan la menor duda de que continuaremos con esa tarea porque queremos preparar el camino al triunfo de quienes vienen en las nuevas y actuales generaciones”.

​ Finalmente, Noemí Ramírez Bravo, diputada local del distrito VI de Zamora, fungió como madrina de generación de los alumnos de la carrera de Contaduría y Finanzas y exhortó a los jóvenes para que no dejen de prepararse en la vida profesional que tienen por delante, ya que vienen nuevos retos por cumplir.

​“La vida laboral permitirá darles la experiencia necesaria para que puedan desarrollarse entre la población. Es importante que contribuyan a la formación de una sociedad diferente y con su esfuerzo pueden coadyuvar al cumplimiento de ese objetivo”, finalizó.



Numeraria

2 horas duró el acto académico de graduación en el teatro