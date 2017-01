Sistema Producto Fresa continúa impulsando la producción de fresa mexicana

-Evitará que productores paguen excesivas regalías al extranjero

Elena Rojas, Zamora

“Sigue vigente la intención del comité del sistema nacional producto fresa por generar variedades mexicanas de fresa, sin embargo no se ha concretado por tratarse de un proyecto muy ambicioso y nos ha faltado una mayor coordinación y clarificar los objetivos del proyecto”, señaló Francisco Méndez, facilitador del comité nacional del sistema producto-fresa.

Y es que dijo, “para otras instituciones en otras partes del mundo son proyectos simples de realizar, pero para nosotros no ha habido los recursos, tiempo, coordinación e información suficiente para que el proyecto se pueda consolidar”.

Aseguró, “en el momento que exista una variedad mexicana que sea productiva y competitiva, la incluirán dentro de su gama de variedades que producen. No hay una renuencia por parte de los productores a incluir variedades, solo que tiene que ser variedades realmente productivas. Un productor no va a arriesgar su producción, al establecer una variedad que no de los rendimientos que da una variedad extranjera”.

Sostuvo que para el rendimiento total de una variedad tienen que ver diversos factores desde el clima, el nivel de tecnificación, el manejo agronómico, “hay variedades que pueden incluso dar hasta 70 toneladas durante un año”.

“El objetivo de generar variedades mexicanas es disminuir la dependencia genética de las variedades obtenidas en Estados Unidos por la Universidad de California y la Universidad de Florida y que a su vez, disminuyan los costos de producción porque la adquisición de planta no es un costo menor entro de los costos de producción de fresa”, señaló.

Añadió, “al disminuir la dependencia genética y disminuir los costos, potencializa que más productores puedan establecer el cultivo de fresa con toda la inversión que requiere. No solamente es asegurar el cultivo, sino que también pueda tecnificar y hacer inversiones en algunas otras cuestiones que necesiten en el cultivo”.

Mencionó que el precio de adquisición de planta extranjera es muy variable, según la variedad y el vivero en donde se adquiere. Esta puede llegar a costar desde 50 centavos, hasta 2 pesos con 50 centavos, “realmente lo costoso son las regalías que se pagan por la adquisición de planta madre. Cada año suben de precio. Las variedades por las que se pagan más regalías son las de la universidad de la Florida”.

Sostuvo que el comité del sistema nacional producto fresa trabaja desde el 2011 en generar variedades mexicanas, “hay instituciones que están trabajando en variedades mexicanas, pero no sabemos cuándo vayan a estar en el mercado y como se están comportando”.

Aseveró que falta recurso para la investigación, “el comité debería de trabajar más de la mano con algunas instituciones para que haya el recurso suficiente, considerando lo que vale la producción de fresa en el país, no s ele ha invertido de forma proporcional a la generación de variedades mexicanas”, concluyó.

Numeraria

70 tonelaas durante un año rendimientos estimados de variedades extranjeras