Sindicato del COBAEM amenaza con protestas

-Realizarían movilizaciones y toma de Secretaria de Finanzas en Morelia

-Piden pago retroactivo del aumento salarial del 3.15 por ciento

Elena Rojas, Zamora

Integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán (SITCBM), amenazan con realizar movilizaciones en la capital del estado y tomar la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal, así como reanudar el paro de brazos caídos, esto lo anunció Javier Dueñas Magdaleno, secretario general de la delegación Zamora de este sindicato.

Dijo que en reciente reunión de los trabajadores se acordó hacerlo de esa forma, asamblea en la que estuvieron los secretarios generales del consejo, que conforma este sindicato como máximo órgano de gobierno de este sistema, para avalar las acciones a emprender. Y es que aún les adeudan el retroactivo del aumento salarial del 3.15 por ciento que se estipuló desde febrero del año pasado y que hasta la fecha no se los han hecho efectivo.

“Del trabajador que menos gana, que sería un intendente, por dicho concepto le estarían adeudando alrededor de 1 mil 300 pesos desde febrero del año pasado. Si lo multiplicamos por 3 mil 400 trabajadores es una cantidad muy elevada de dinero que se ha venido jineteando a la fecha”, resaltó.

Recordó que desde el pasado 16 de enero reanudaron labores en los 115 planteles que hay en la entidad, luego de haber permanecido una semana en paro de brazos caídos. Y es que les adeudaban los pagos de las prestaciones navideñas, de las quincenas y del retroactivo, deuda que ya se subsano en su mayor parte.

“Para Zamora erogaron en dichos conceptos 260 mil pesos para un total de 75 trabajadores de este plantel. Y a nivel estatal se destinaron mil 100 millones de pesos para un 3 mil 400 trabajadores”, indicó.

Comentó que de igual forma exigen la salida del director general, Alejandro Bustos Aguilar, pues no lo consideran idóneo para dar soluciones a los problemas de los trabajadores, “él tiene la obligación de velar que no falten los recursos para el pago de quincenas de los trabajadores. Cabe señalar que la primera quincena de enero nos fue pagada hasta el día 21, argumentando que era una de las nóminas más caras de Michoacán”.

Dijo finalmente, “tenemos condiciones de trabajo muy amplias, pero en lo que más se ha afectado es en la cuestión salarial, pagos de quincenas, de aguinaldos, de primas. Además a los compañeros que estudian se les debe garantizar un apoyo para que sigan haciéndolo. De igual forma se les debe a los beneficiarios de los compañeros que fallecieron el año pasado, esta se trata de las prestaciones más voluminosas en cuanto recursos”.



Numeraria

115 planteles en el estado del COBAEM.

1 mil 475 alumnos en el COBAEM Zamora

45 mil estudiantes en el sistema COBAEM en Michoacán