Sin violencia desalojan a 150 familias del predio de La Huanúmera

-Quedaron a la intemperie y sin pertenencias tras operativo

-Vecinos aseguran que IVEM dio la orden para hacer el desalojo

-Mando Único de Policía hizo movilización de manera sorpresiva

Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 150 familias fueron desalojadas del predio La Huanúmera, ubicado a un costado de la comunidad del Sauz de Abajo. Los vecinos no recibieron una notificación previa de la situación, ya que elementos del Mando Único Policial llegaron de manera sorpresiva al lugar para comenzar con las labores respectivas, ante el asombro de muchos vecinos.

A base de marros y otras herramientas fue que los policías, respaldados por agentes del Ministerio Público y el 17 Batallón de Infantería, llevaron a cabo el derrumbe de casas hechas a base de láminas de cartón y en otros casos de madera, sin importar las pertenencias que tenían los habitantes en el predio que ocupaban.

“El único motivo que nos dieron fue que el Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM) dio la orden de desalojo, pero no nos explicaron a detalle porqué es que nos quitaron del lugar donde vivíamos anteriormente. Pedimos respuestas concretas a las autoridades competentes”, puntualizaron vecinos de La Huanúmera, con relación al desalojo que ocurrió ayer desde temprana hora.

Las autoridades de los cuerpos de seguridad no quisieron dar declaraciones al respecto ni permitir el acceso ante los cuestionamientos de los medios de comunicación presentes en el acto. EL INDEPENDIENTE trató de contactarse con Lucio Arzate Maldonado, presidente de la organización Unidad Ciudadana que representa a los habitantes de La Huanumera, sin éxito alguno.

“Lo único que sabemos es que nuestro líder fue a la ciudad de Morelia para tratar de resolver la situación hablando con representantes del gobierno estatal, porque miles de familias están en riesgo de vivir a la intemperie. No es lo que esperábamos para nosotros porque no tenemos un lugar hacia dónde ir”, dijeron.

Trascendió que cerca de las 09:00 horas de este viernes los uniformados arribaron al sitio en mención, ubicado a espaldas de las instalaciones de Pemex, donde con una orden de desalojo obsequiada por un juez a favor del Instituto de Vivienda del Estado de Michoacán, (IVEM), dialogaron con los habitantes para que se retirarán de manera pacífica.

Cabe añadir que los vecinos de La Huanúmera se apostaron a un lado de la planta de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ubicada a un costado del predio, hasta que se resuelva su situación jurídica ante el IVEM, que aparentemente reclama la propiedad de la que fueron desalojadas las familias.

Numeraria

-2 mil 400 familias están asentadas en La Huanumera