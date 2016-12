Sin solución problema que enfrentan trabajadores de la salud

-Hasta el momento no han cobrado la quincena pasada ni aguinaldo

-Llevan 16 días en paro de labores

Elena Rojas, Zamora

Siguen vulnerados los derechos de los agremiados del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTSA), quienes no han recibido la quincena por trabajo devengado del 15 al 30 de Noviembre, mientras que, extrañamente, la quincena que trascurrió del primero al 15 de Diciembre si fue depositada, por lo que están exigiendo el pago de la pendiente además del aguinaldo que a la fecha no se ha hecho.

Por lo que desde el pasado primero de Diciembre mantienen su paro de labores indefinido, hasta en tanto se resuelva la situación por la que atraviesan 4 mil trabajadores de la salud.

Roberto Vega, delegado del SNTSA en el edificio jurisdiccional, señaló, “es lamentable esta situación, sobre todo en este mes donde se intensifican los gastos. Resulta frustrante para los trabajadores no recibir su quincena y peor aún no recibir su aguinaldo”.

Indicó que tan solo en esta jurisdicción son 400 trabajadores los que pararon labores y se están viendo afectados por la falta de pago, mientras que a nivel estatal son 4 mil personas las que están en situación precaria.

Subrayó que el gobierno del estado sigue manipulando a los trabajadores para crear divisionismos entre ellos, pues lo correspondiente a esta quincena a algunos les pagaron el viernes, a otros el sábado y a unos más ayer. Por lo que siguen dándoles paliativos y no les pagan de forma pareja, creando así un ambiente dividido.

Sin embargo, dijo que los trabajadores han decidido unirse y no desistirán del su paro laboral, hasta que no les paguen a todos su quincena pasada y su aguinaldo. Por lo que continuaran de manera indefinida tomadas las ocho jurisdicciones sanitarias del estado.

Aunado a que si no les cumplen reanudaran el paro que mantenían en las áreas administrativas de los centros de salud y hospitales, “los trabajadores ya estamos cansados de que la autoridad juegue con nuestros intereses, bajo el pretexto de que no hay dinero. Siempre el sector salud es de los más castigados en materia presupuestal. Somos la caja chica”.

Señaló que recientemente Fabio Meza Alfaro, delegado estatal del SNTSA, informó a los trabajadores que hoy 15 iban a recibir las dos quincenas y el aguinaldo, pero ya es medio día y siguen pendientes esos conceptos. Solo estamos esperando que nos resuelvan pues de lo contrario extenderemos la toma en las áreas administrativas de los centros de salud y hospitales”, finalizó.

