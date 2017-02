Sin presupuesto federal la UPN desde el año 1992

-Por ese motivo no aplica decreto de gratuidad entre sus estudiantes de licenciatura



Elena Rojas, Zamora

Desde 1992 la Universidad Pedagógica Nacional UPN 162, plantel Zamora, no recibe presupuesto por parte de la federación. Ante esa deficiencia presupuestaria, la institución se ve limitada en el crecimiento de su infraestructura así como en la contratación de más personal, señaló Rafael Herrera Álvarez, director de esta universidad.

Comentó que el plantel cuenta con una plantilla de 100 docentes, más 45 administrativos y personal de aseo, los cuales, admitió, son insuficientes, “desde 1992 a la fecha no nos llegan los 500 mil pesos que anteriormente año con año nos mandaban de la federación”.

“Por tanto no podemos contratar a más docentes, ni aumentarles las horas de asignación, a través de concursos de oposición como anteriormente se venían manejando para otorgar las plazas. Estamos trabajando con la misma gente”, resaltó.

Agregó, “tenemos serias dificultades económicas, pues también el estado no ha cumplido con algunos pagos. Tan solo en este plantel hay 15 docentes a los que les adeudan de 6 meses a un año”.

“El representante del sindicato democrático de la UPN gestionó ante el estado para agilizar el pago de los docentes. El compromiso es que esta semana se les liquidará, de lo contrario ya estaremos planeando otras estrategias. Por lo pronto a quienes les adeudan los hemos apoyando con préstamos en tanto les llegue su pago. Esto no es lo más correcto, no podemos disponer de los recursos de la universidad, pero sabemos de las necesidades humanas”, indicó.

Comentó que al no tener las mismas posibilidades en materia financiera, los alumnos tienen que hacer una aportación para que la institución pueda seguir operando, “los de licenciaturas pagan 900 pesos de cuota semestral. Mientras que en las maestrías el pago es de 12 mil pesos anuales”.

Recordó que hace años se estableció un decreto de gratuidad, que estipulaba que los alumnos de licenciaturas no debían pagar cuota, “esto se cumplió inicialmente. Después el gobierno jamás aportó presupuesto para efecto que se pudiera sostener dicho decreto. Por tanto, no lo llevamos a cabo“.

Añadió, “nosotros debemos sobrevivir de alguna manera. Los mil estudiantes tienen consciencia de las necesidades de la universidad y ellos aportan con gusto. No hemos tenido problemas en se sentido. De hecho este semestre no se les aumentó la cuota”.

“En el consejo de unidad tomamos la decisión de no hacer ningún aumento a los estudiantes, están pagando los mismo que el semestre anterior para la operación y mantenimiento de la unidad, pese a las adversidades económicas que enfrenta el país con el incremento a la gasolina, la luz, los productos de la canasta básica, etc.”, finalizó.



Numeraria

100 docentes tiene la UPN