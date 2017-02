Sin hacerse daño La Piedad y Real Zamora en el clásico michoacano

-Empataron a cero

Guillermo Ríos, Zamora

Se jugó la jornada 6 y una vez más en La Piedad en el estadio Juan N López, pero ahora si como visitantes ante el conjunto Reboceros, el Real Zamora pretendió salir de la parte baja de la clasificación general pero es poco probable ante el resultado de empate a cero que obtuvo con el conjunto local. Real Zamora actualmente está en la antepenúltima posición ubicado en el lugar 13, con apenas un punto y con este ya son dos.

El conjunto dirigido por la dupla de técnicos Víctor Morales y Carlos Torres, en esta temporada no han tenido un comienzo halagador, no han encontrado la fórmula para que sus pupilos logren sacar la casta que en otros torneos era una de sus características, mucho menos el futbol que los llevó a conseguir el ascenso y las excelentes temporadas, donde jugar de local pesaba y los puntos se cosechaban.

En este partido no se le vio hambre de triunfo a los Chongueros Zamoranos, pero lograron sacarle un puntito a los Reboceros que tuvieron más llegadas y oportunidades de goles, desde el primer tiempo se vio un equipo del Real Zamora echado atrás, sin idea de juego ni llegada y esto se viene arrastrando desde juegos pasados.

El segundo tiempo fue más reñido con un equipo de La Piedad que aparentaba cansancio y los zamoranos con ganas de poder llevarse el partido; el juego fue más disputado en medio campo, es así que hubo pocos balones para los delanteros zamoranos y por lo tanto sin mucha oportunidad para anotar el gol, hubo solo una llegada clara por la lateral izquierda que no pudo terminar en el gol de la victoria.

Con 5 partidos jugados y uno descansado, el equipo Real Zamora solamente cuenta con dos puntos, luego de sacarle el empate al equipo de La Piedad, el equipo aún no conoce la victoria, perdiendo tres juegos contra Cruz Azul, Pachuca y Querétaro respectivamente, teniendo un mínima producción de 4 goles y una defensa complaciente al tener 7 goles en contra, con una diferencia de -3 tantos.