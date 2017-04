Sin casos de dengue, zika y chikungunya en lo que va del año

-Trabajo coordinado en los municipios de la región da resultados

Elena Rojas, Zamora

En este momento es favorable el ambiente de salud en esta región sanitaria que abarca 21 municipios, específicamente de las enfermedades trasmitidas por vector. Toda vez que en lo que va del año no se tiene ningún caso registrado confirmado de dengue, zika y chikungunya, según lo informó Jorge Zalpa Morales, jefe de la jurisdicción sanitaria N° 2.

Resaltó que estos resultados favorables obedecen a que existe buena coordinación con los municipios y la participación ciudadana creció y entendió que el auto cuidado es lo más importante toda vez que se trabaja intensamente en acciones de patio limpio y descacharrización.

Comentó que el año pasado a estas mismas fechas se tenía registrados 30 casos de dengue. Por lo que este año al tener cero casos, los indicadores reflejan un excelente trabajo de prevención y promoción. Por lo que felicitó al personal de vectores de esta jurisdicción.

Recordó, “el año 2015, con respecto al 2016, se tuvo un gran avance. Se logró reducir en un 50 por ciento el número de casos esperados, de acuerdo al histórico y a como venía el comportamiento. Para este 2017 estamos trabajando los aspectos preventivos, lo que ha permitido que hasta la fecha estemos sin casos”.

Sin embargo dijo hay pacientes de Santa Clara del Cobre que están en estudio y transito sus muestras, “se trata de tres casos probables de dengue exportados provenientes de Los Reyes (Michoacán) y de municipios de otros estados a donde la gente viajó durante este periodo vacacional. Una vez que tengamos los resultados podremos o no descartarlos”.

Añadió, “estamos trabajando de manera permanente en la identificación oportuna de casos. Hasta la fecha estamos muestreando alrededor de 40 personas que tienen sintomatología sugestiva, en búsqueda de la enfermedad con la finalidad que de inmediato tomemos acciones”.

“Por cada caso que hemos tenido reportado como probable, se han hecho las acciones como si tuviéramos la evidencia de que es un caso confirmado, mediante acciones como de eliminación de criaderos, tratamiento de agua intradomiciliaria y fumigado de las casas donde habitan los pacientes”, subrayó.

Señaló que permanentemente se monitorean los 21 municipios con las orvitrampas a efecto de detectar el mosco, “cada semana se hacen las lecturas. Si se detecta el aedes agyipy se desprenden acciones por parte de vectores, si es necesaria la fumigación. En ese sentido son más de 100 trabajadores de vectores y personal de los municipios quienes andan trabajando sobre la monitorización de los criaderos del mosquito”.

Pese a que no hay casos de dengue, señaló que la preocupación está latente por el periodo vacacional que sigue en marcha, “mucha gente viajo a las playas, que son lugares donde hay mucho mosco. Por lo que en la mínima sospecha de que haya un paciente con dengue lo notifiquen en la jurisdicción para comprobar y fumigar 300 metros alrededor del enfermo para que no se propague”, concluyó.

Numeraria

4 síntomas del dengue: fiebre alta, cefalea y dolor de articulaciones y músculos