Simplifican trámites fiscales a personas morales

-A través de la aplicación “Mi contabilidad”



Elena Rojas, Zamora

Las personas morales que no excedan los 5 millones de pesos anuales podrán cumplir de forma sencilla con sus obligaciones fiscales y no tendrán que requerir instrumentos aplicativos o software que tengan que pagar de manera externa. Esto gracias al uso de una aplicación denominado “Mi contabilidad” que implementó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), tras recientes reformas fiscales.

Así lo informaron Luis Alberto Curiel, administrador de Servicios al Contribuyente con sede en Uruapan, y Olga Viviana Hernández Barrera, responsable del módulo de Servicios Tributarios de Zamora.

Señalaron que a partir de este año 2017 las personas morales que tengan ingresos que no excedan a más de 5 millones de pesos anuales podrán cumplir con sus obligaciones fiscales en base a los ingresos recibidos y deduciendo los pagos efectivamente erogados, es decir, ya sobre una utilidad real es lo que se pagaría un impuesto sobre la renta. Esto tras las recientes reformas fiscales.

Indicaron que con esto se les da muchas facilidades a los contribuyentes porque ya no están estimando utilidades para efecto de determinar impuestos, “lo más interesante de este flujo de efectivo es que estas personas morales van a poder utilizar un aplicativo que se encuentra en la página de internet del SAT denominado “Mi contabilidad”, a través del cual los contribuyentes podrán realizar el pago provisional”.

“Lo más importante es que la información que tienen respecto de las facturas realizadas y las facturas pagadas ya van a aparecer en la aplicación, ya no van a tener que realizar la captura de ningún otro dato, y a su vez, este mismo aplicativo les va a calcular lo que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado”, mencionaron.

Destacaron que habrá facilidades a otorgar a estas personas morales, si utilizan el aplicativo “Mis cuentas” con la información que ahí viene precargada, se les va a liberar de la obligación de llevar la contabilidad electrónica, “también se les va a liberar de lo que es el cumplimiento de la presentación de la declaración informativa de operaciones con terceros que mes a mes tienen que realizar”.

“Con estas facilidades el contribuyente podrá de una forma sencilla cumplir con sus obligaciones fiscales. Las personas morales que iniciaron actividades en este año, al momento de que se inscriban, van a poder optar por esta facilidad de flujo de efectivo”, expresaron.

Añadieron, “en el caso de las personas morales que ya iniciaron actividades desde el año pasado tienen que presentar un aviso donde nos señalen que van a optar por cumplir con esta obligación fiscal. El aplicativo mis cuentas está en sat.gob.mx.

El contribuyente no tendrá que comprar un software para poder cumplir con su obligación fiscal, “lo único que va a requerir es una computadora conectada a internet y como lo vamos a liberar de la contabilidad electrónica, pues no va a tener que realizar pagos adicionales por software o aplicaciones que en un momento dado le ayuden a cumplir con sus obligaciones fiscales”.

Indicaron que con esta medida implementada en una reforma fiscal para este 2017, las personas morales que son pequeñas y medianas empresas ya van a poder tener facilidades como si fueran personas físicas para cumplir con sus obligaciones fiscales.

Subrayaron que la aplicación fue diseñada para que pueda ser utilizada por el propio contribuyente, quien va a decidir si lo hace el en forma personal o puede también contratar los servicios de un tercero, “esto ya queda a elección del contribuyente”

“La idea es que sea una herramienta sencilla, fácil de usar para que estén involucrados en el cumplimiento de esta obligación fiscal. El contribuyente ya no tendrá que “arrastrar el lápiz”, porque la misma aplicación le va a hacer el cálculo automático de los impuestos, lo que será una ventaja muy grande porque no necesita llevar un registro adicional para cumplir con sus obligaciones fiscales”, finalizaron.



Numeraria

5 mdp anuales no se deben revisar para poder tener la facilidad de utilizar el aplicativo “Mi contabilidad