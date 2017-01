Siguen las protestas en Zamora

-Organizaciones civiles encabezan manifestación ciudadana

-Convencidos de que unidos y organizados harán reaccionar a clase política

Elena Rojas, Zamora

Organizaciones civiles y ciudadanos de a pie están inconformes, es así que siguen con protestas por lo que se manifestaron en diversos puntos de la ciudad, el grupo principal se concentró en la plazoleta del Teco desde la mañana de ayer.

Las exigencias fueron en torno a pedir que cesen los diversos problemas que tienen sumido al país, como lo es el gasolinazo, la pobreza, la desintegración familiar, la trata de personas, la drogadicción, entre otros.

En la plaza del Teco estuvieron presentes diversas organizaciones: Insurgencia Zamorana, participación activa zamorana, Mamaru Ambe Urricha (comunidad de la cañada de los 11 pueblos), entre otras, para dar a conocer su percepción sobre los diversos problemas sociales que aquejan el entorno.

Gabriel Becerra Nava, integrante del grupo “Despertando consciencias”, informó que en esta plaza instalaron 4 mesas de trabajo para que a través de estas se recabaran las principales quejas en temas como salud, sociedad y seguridad, economía y educación.

“Esta información la plasmaremos en dos desplegados que estaremos entregando a las autoridades y dando a conocer a la ciudadanía en un lapso de un mes”, resaltó.

En el rubro educativo lamentaron la carencia de infraestructura en las escuelas, la ausencia de los docentes en las aulas ante marchas, paros y plantones, la deserción escolar y el bullyng que se vive al interior de las instituciones.

En el tema de la salud mostraron su inconformidad ante la falta de medicamentos, por la carencia de especialistas, servicio lento y la falta de infraestructura.

En materia económica lamentaron la falta de empleos, el cierre de negocios, los altos costos en productos de la canasta básica, la gasolina, la energía eléctrica, los impuestos, etc.

En sociedad y seguridad se pronunciaron por abatir los problemas de drogadicción, la desintegración familiar, por mejorar las estrategias de prevención del delito, etc.

“La corrupción está en nuestras propia autoridades municipales. Algunos comerciantes señalan que las autoridades les imponen una cuota diaria de 40 pesos por metro por el cobro de piso. Aunado a que desafortunadamente no hay reactivación económica”, dijo.

“Una vez que se haga el concentrado de todas estas quejas haremos dos desplegados de las demandas de la sociedad: uno hacia el gobierno estatal y municipal y otro a las autoridades clericales efecto de que se involucren más”, subrayó.

Admitió que aún existe mucha apatía tanto de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, eclesiásticas y de los propios ciudadanos, “sabemos que existe la problemática y no nos queremos involucrar por diferentes circunstancias: miedo, vergüenza, o porque no nos queremos dar cuenta de la necesidad del otro, quizá por egoísmo”.

“En la parte gubernamental saben que malas decisiones que han tomado han golpeado a la sociedad y en la parte eclesiástica deben redoblar acciones para tener un mayor impacto en la sociedad. Hay algunos huecos. Por lo que nos corresponde a todos dar soluciones”, concluyeron.

Otros puntos donde se manifestaron fueron las calles y avenidas: 5 de Mayo, Juárez, Hidalgo, Calvario, El Teco y la Plaza principal.

Numeraria

