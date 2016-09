Sigue tensión en la Meseta; van 9 vehículos quemados

Miércoles , 28 de septiembre de 2016

+ Director de Seguridad Pública de Chilchota, sigue retenido

RED 113 MICHOACÁN/Lamberto HERNANDEZ MENDEZ

PARACHO, Mich.- 28 de septiembre de 2016.- Este miércoles, fueron incendiados cuatro vehículos, el día anterior fueron tres en la zona de Carapan y dos más en las inmediaciones de la comunidad de Caltzontzin, con lo que suman 9 en un lapso de 24 horas; la tensión sigue en esta región de la Meseta Purhépecha, mientras que el director de Seguridad Pública del municipio de Chilchota, continua retenido por los estudiantes de la Escuela Normal Indígena de Cherán.

La problemática inició cuando los estudiantes mantenían un bloqueo en Carapan, sobre la salida a Uruapan, en la región de la Cañada de los Once Pueblos, a donde llegaron elementos de la Policía Michoacán y sobrevino un zafarrancho; hubo 49 estudiantes detenidos.

A raíz de esto, los estudiantes incendiaron un tráiler y dos vehículos más. Mas tarde a manera de protesta y para exigir la libertad de los retenidos incendiaron dos automotores más, en apoyo a los normalistas.

Este miércoles al mediodía, le prendieron fuego a un tráiler de la empresa Pepsi, sobre la salida de Paracho a Uruapan, frente al parque “Vasco de Quiroga”; una hora después, incendiaron una camioneta de la empresa Kellog’s, una camioneta Nissan pick up placas MT-85-22-T y un automóvil VW tipo Jetta.

Alfredo Lucio Ríos Chávez, director de seguridad pública municipal de Chilchota, fue retenido la tarde del martes, permanece privado de su libertad y bajo amenaza de lincharlo si no son liberados los 49 estudiantes.

Se reunieron el alcalde de Chilchota Mario Silva Amezcua con el subsecretario de gobierno, Armando Hurtado Arévalo y el director de gobernación, Daniel Rangel Piñón. El gobierno indicó que no cederá ante chantajes, pero que se continua el dialogo para liberar al funcionario policiaco.