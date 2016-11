Sigue latente conflicto en la 20 de Noviembre, aunque ya quedó liberada la vía

-En comparecencia legal vecinos piden a particular les done 6 metros lineales

-Representante de propietario sí estuvo presente en Fiscalía, pero no participó en diálogo

-Vecinos cedieron pero amenazan con bloquear nuevamente el martes próximo

Oscar De La Rosa, Zamora

El conflicto en la avenida 20 de Noviembre por la disputa de un predio ubicado a un costado del Par Vial sigue, aunque alrededor de las 18 horas de ayer los vecinos cedieron y retiraron el bloqueo de la calle. Trascendió que los vecinos accedieron a retirarse debido a las tradicionales fiestas que se realizan en estos días en la rúa, sin embargo revelaron que mantendrán su postura tras considerar que no hubo una respuesta favorable a su petición en la que supuestamente quieren un “área verde” para recreación de familias e infantes y por lo tanto el martes próximo volverán a bloquear la calle.

Los manifestantes se presentaron ayer en la Fiscalía Regional de Justicia del Estado en donde sostuvieron un encuentro con el titular, Francisco Herrera Franco. El acceso a los medios de comunicación fue limitado y al finalizar el encuentro los vecinos de la 20 de Noviembre solo se limitaron a decir que no hubo un arreglo con las autoridades respectivas.

“No queremos tratos con ninguna autoridad, más que con el propietario del predio. Mientras no se atiendan nuestras condiciones, nosotros vamos a mantener el bloqueo respectivo en la calle 20 de Noviembre”, puntualizó Jesús González Avalos, supuesto presidente de dicha colonia al salir de la comparecencia.

Durante el proceso también se hizo de conocimiento a los vecinos que no hubo ningún representante legal por parte del propietario del predio durante el acto, por lo que el fiscal Francisco Herrera Franco fue el único que atendió a los quejosos.

Sin embargo, en entrevista por separado con El Independiente, José María Galindo, representante legal del predio en disputa, confirmó que sí estuvo presente ayer en la agencia tercera del ministerio público desde las 11 am, pero desconoce porque circunstancia no fue llamado para comparecer con los vecinos de la colonia.

“Lo único que me dijeron fue: aguántenos poquito aquí y el agente que me atendía habló aparentemente con un superior para recibir instrucciones, pero al parecer no le dieron indicaciones porque nunca me requirió para participar en la reunión que se celebraba con el Fiscal”, mencionó.

No obstante, aseguró que tiene conocimiento pleno de que los vecinos quieren 6 metros lineales del predio en disputa como donación; sin embargo, dijo que el propietario sólo está dispuesto a ceder 4 metros parejos para cada uno de los vecinos y solucionar el conflicto, reiteró que cuenta con las escrituras correspondientes que acreditan la propiedad del terreno.

“Me pareció extraño que dijeran que no estuve en la fiscalía cuando la realidad es que incluso permanecí hasta las 14 horas, pero en otro lado del edificio. Incluso vi cómo llegaron los vecinos para tener un diálogo con el fiscal”, comentó.

Mientras tanto, crece el malestar en más de 10 mil habitantes de las colonias Acanto, Hacienda Los Ángeles, San José, Villa Las Flores, Campestre San José, Quinta San Miguel, Hacienda del Valle y Miguel Regalado, porque por segundo día consecutivo hubo afectaciones a sus actividades laborales y aunque ya la vía quedó liberada, hay una nueva amenaza de bloqueo para el próximo martes.

“No es posible que las autoridades municipales no hagan nada con respecto a la liberación de una vía pública. No es justo que un grupo de 20 a 25 personas pueda más que la autoridad municipal que cuenta con elementos suficientes para hacer el retiro de barricadas y liberar la calle”, dijo.



Numeraria

2 días lleva el bloqueo en la 20 de noviembre

8 colonias afectadas por el bloqueo

1 hora dura servicio público en trasladar a habitantes rumbo al centro