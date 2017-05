Sigue la incertidumbre en familias desalojadas de La Huanúmera

-Algunos quedaron asentados en alrededores y viven en condiciones inhumanas

-Salen a buscar auxilio de los ciudadanos para mantenerse

-No somos delincuentes, trabajamos por un patrimonio y no se vale que nos traten así: quejosos

Oscar De La Rosa, Zamora

Las familias desalojadas del predio de La Huanúmera siguen en la incertidumbre ante la falta de respuestas por el desalojo ocurrido desde el pasado viernes. No tienen alimentos, ropa y viven en condiciones inhumanas que impiden el que tengan una vida digna.

“Estamos en búsqueda de respuestas porque se supone que nosotros estábamos en un proceso de negociación con el Instituto de la Vivienda del Estado de Michoacán (IVEM), pero lamentablemente nunca nos dieron un papel que avale dicho proceso; no somos paracaidistas porque con esfuerzo decidimos comprar el terreno para asentar nuestra vivienda”, puntualizaron habitantes de La Huanúmera, que omitieron otorgar su nombre por temor a represalias.

Aseguraron que tienen evidencias suficientes para hacer constar el abuso de autoridad que sufrieron a manos de elementos policiacos en el momento del desalojo, ya que varias viviendas fueron saqueadas; en otras consumieron la mercancía que tenían y también fueron quebrados algunos bienes de las familias.

“Desde el viernes vivimos entre hules y plástico para protegernos en la mayor medida posible de las inclemencias del tiempo. Hay gente humanitaria que nos ha auxiliado para sobrevivir en esas condiciones como la diputada local de Zamora, Noemí Ramírez, quien nos llevó cobijas, alimentos y otros enseres”, aseguraron.

Comentaron que hasta el momento no han tenido un diálogo directo con Lucio Arzate Maldonado, presidente de la organización Unidad Ciudadana, para que les explique a detalle cómo está la situación, lo cual ha generado más desconcierto en las familias, ya que desde el inicio del operativo de desalojo no recibieron información sobre quién dio las indicaciones del operativo.

“Es una injusticia lo que se cometió con nosotros. Confiamos en las autoridades, varias negociaciones y dependencias. Finalmente no vale, ni sirve lo que hacemos, y no nos queda de otra más que salir a solicitar caridad para que pueda mejorar nuestra condición”, dijeron.

Dieron a conocer que en el transcurso de esta semana se movilizarán ante las dependencias necesarias con el propósito de que se den respuestas a la situación que viven, pero lo más importante es saber qué va a pasar con respecto a su derecho de tener una vivienda digna.

Numeraria

-3 días a la intemperie llevan familias de La Huanúmera