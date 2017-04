Sigue en funciones módulo de COESAMM, pese a fusión con Secretaría de Salud

-Aseguran seguirá con atención a casos de negligencia médica

-Se mantienen en primer lugar quejas por servicios de traumatología

-Tardan hasta 60 días en dar resolución a partes involucradas

Oscar De La Rosa, Zamora

Continuará en funciones el módulo de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán (COESAMM), pese a la fusión del organismo con la Secretaría de Salud, anunciada en días pasados por el gobernador Silvano Aureoles Conejo. Las personas que sean objeto de algún abuso por parte de hospitales públicos y privados pueden acudir a recibir la atención respectiva.

“Por el momento seguimos con la revisión de casos en donde se considera que hay supuestos de la parte que presta los servicios. Lo que sí debemos reconocer es que es incierto lo que sucederá en relación a la operatividad de esta área, pero no hemos recibido ninguna notificación al respecto”, puntualizó Ana González Márquez, titular del módulo de la COESAMM.

Aseguró que hasta la fecha se mantienen en primer lugar las quejas relacionadas con los servicios de traumatología, debido a que hay pacientes o familiares de ellos que alegan ser objeto de maltrato por parte de los médicos, además de que consideran que no recibieron un servicio de calidad.

“Otras quejas están relacionadas con el área de ginecología, así como de urgencias y procedimientos administrativos de parte de los nosocomios. La intervención de nosotros es mediar para que se llegue a un acuerdo entre las partes involucradas y también el hecho de hacer las observaciones pertinentes, en caso de una situación de negligencia”, dijo.

Mencionó que los casos se distribuyen entre hospitales públicos y privados, ya que son situaciones que se presentan de manera aleatoria, por lo que no se puede señalar a una sola institución como responsable de las quejas que se presentan en el módulo.

Explicó que tras la presentación de la queja por parte de los familiares viene un proceso de resolución en un plazo de 60 días, siempre y cuando los actores involucrados lleguen a un acuerdo que deje satisfechos a ambos.

“En otras situaciones, los casos se prolongan derivado de la falta de un acuerdo entre las partes involucradas, por lo que toca a otras instancias llevar a cabo la resolución de los casos presentados”, concluyó.

Numeraria

-1 persona atiende el módulo de COESAMM

-5 días a la semana opera el espacio