Signan convenios ayuntamiento, DIF, en IMSS Prospera

Viernes , 2 de septiembre de 2016

-Para beneficios de los sectores más vulnerables

Elena Rojas, Jacona

Autoridades municipales y del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en conjunto con representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Prospera signaron dos convenios, uno de prestación de servicios e implementación de programas de salud para beneficio de las personas de mayor vulnerabilidad en el municipio.

La firma de estos convenios se llevó a cabo en sala de cabildo, donde estuvieron los involucrados, Rubén Cabrera Ramírez, presidente municipal; José Villalpando Rocha, director de salud; Rosa Arias, presidenta del DIF; Mariela Cabrera Arias, directora del DIF y Cesar Villalobos García, supervisor médico de la región Zamora del IMSS Prospera.

“Uno de los convenios tiene que ver con el desarrollo infantil. A los niños menores de 5 años, en los hospitales del IMSS Prospera, les realizamos una prueba que se llama EDIT, la cual tiene que ver con el desarrollo del lenguaje y desarrollo motor de los niños. Cuando mediante esta prueba observamos que algún pequeño tiene alguna carencia, lo derivamos ya sea a las unidades básicas de rehabilitación o a los CRI para que los especialistas les den una atención”, explicó Villalobos García.

“Por tanto a través de este convenio vamos a identificar a los niños que tienen necesidades y los vamos a canalizar a estos centros en donde les van a dar una buena calidad de atención”. Al tiempo que comentó que el presidente municipal y el director de salud se han preocupado por fomentar una cultura de la prevención entre la población.

Dijo que por ello han realizado diversas ferias de la salud que incluyen detección de la diabetes, detección de la hipertensión arterial, problemas de obesidad, triglicéridos, de colesterol, “además se preocupan por los padecimientos propios de la mujer. Por lo que en próximos se realizará una campaña de detección de cáncer cervicouterino en todas las mujeres con vida sexual activa. Nos sumaremos a este compromiso con todos los insumos y el personal médico”.

Agregó que para esta campaña IMSS Prospera asignará al municipio una unidad móvil que consta de dos consultorios, además de que mandaran médicos y enfermeras para que hagan la detección del cáncer cérvicouterino en las mujeres, “mientras las autoridades municipales se preocupen por su pueblo, el IMSS Prospera va a respaldar esas acciones y va a mandar a profesionales de la salud para que en conjunto abatamos muchos de los padecimientos que aquejan a la sociedad”.

Señaló que derivado de este convenio el próximo miércoles van a realizar 60 cirugías, algunas de estas serán para evitar que las mujeres tengan más bebés a través de la operación quirúrgica denominada OTB. Además también realizarán cirugías de hernias, que en el médico particular llegan a rondar los 12 mil pesos, sin embargo serán gratuitas para las mujeres jaconenses “estas personas serán enviadas a Villamar donde serán operadas y ese mismo día las trasladaremos a su domicilio”.

En su turno, Cabrera Ramírez señaló “este convenio es mutuo porque los beneficiarios del IMSS Prospera que requieran el servicio de nuestra unidad básica de rehabilitación (UBR) está disponible para ellos, la cual está recién equipada y contamos con profesionistas debidamente capacitados en la rehabilitación. Es un compromiso con nuestra gente, no queremos que por cuestiones de salud empeñen su lote o casa”.

De igual forma reiteró que sigue firme el compromiso para cristalizar el Hospital IMSS Prospera en el municipio, “seguimos gestionando para ello, urge cristalizarlo porque lamentablemente en el Hospital Regional ya está rebasada la infraestructura”.

Agregó, “nos hemos percatado que llega gente muy grave y no hay camas para atenderlo. No nos han autorizado el IMSS Prospera bajo el argumento que no debe existir un hospital a menos de 40 kilómetros. No obstante tenemos la confianza que con la ayuda del delegado Román Acosta Rosales, no se verá la distancia, sino la gran necesidad de contar con este hospital”, concluyó.



Numeraria

60 personas se someterán a cirugías el próximo miércoles