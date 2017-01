SECTUR buscará detonar turismo gastronómico en el estado

-De igual forma reestructurará trabajo en materia de capacitación

Elena Rojas, Zamora

La Secretaría de Turismo del Estado (SECTUR) a través de las diversas delegaciones en el interior de entidad, buscará detonar el turismo gastronómico de las distintas zonas de Michoacán, señaló Cecilia Margarita Amezola Aguilera, delegada de turismo en región Zamora.

Indicó que luego de la llegada de Claudia Chávez López como titular de la Secretaría de Turismo, hace poco más de dos meses, también se integraron nuevos subsecretarios, por lo que hay proyectos recientes y nueva planeación para este 2017.

Recordó que a finales del año pasado tuvieron en la capital el evento de cocineras tradicionales, donde se realizaron concursos de los platillos característicos de cada región, acontecimiento que reunió a cientos de visitantes provenientes de diversos estados e incluso turistas extranjeros, por lo que la derrama económica para la entidad fue favorable.

“Estamos convencidos que la gastronomía es un detonante para atraer el turismo, por lo que Chávez López nos ha dado la instrucción a los delegados de hacer eventos de gastronomía en las regiones, con el mismo nivel que el que tiene Morelia”, subrayó.

Agregó que de igual forma se reestructurara el trabajo en materia de capacitación, por lo que implementaran nuevos talleres, “le solicite a la secretaria que tuviéramos talleres de capacitación para incrementar más cocineras certificadas al evento estatal que realizamos año con año”.

“En Morelia imparten las capacitaciones de higiene, manejo de alimentos, de productos, etc., mismos que solicité para esta región de tal manera que más cocineras de la cuenca Lerma Chapala cuenten con dicha certificación avalada por la ONU, donde se establece que la gastronomía michoacana es patrimonio de la humanidad”, destacó.

Y es que dijo, a pesar de ser Lerma – Chapala una región vasta en el arte culinario, con gran variedad de platillos, solamente hay 7 cocineras certificadas, a comparación de regiones como Uruapan que tiene 18 o Pátzcuaro que tiene 16, toda vez que tenemos menos cocineras que participan en los cursos”.

“Esto se debe a que muchas veces no tienen los recursos para trasladarse a la capital o tienen el temor de salir de sus comunidades, por ello la intención de acercarles estos cursos. Además nuestra región no solamente tiene cocina Purépecha, tenemos otro tipo de etnias que también debemos incorporar al proyecto”, comentó.

Finalmente añadió que en 2016 en esta región Lerma- Chapala, que abarca 32 municipios, se tuvo un incremento del 10 por ciento de afluencia turística. Por lo que este 2017 con estos proyectos pretenden detonar aún más el arribo de turistas.



Numeraria

7 cocineras tradicionales certificadas en la región Lerma- Chapala