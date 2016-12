Se jugó la última jornada del año en el Fútbol 7 Empresarial.

-En la tercera jornada los Galvancitos le ganaron a los pintores

Francisco Hernández, Zamora

Se llevó a cabo la jornada 3, algunos equipos van obteniendo resultados favorables y planeando bien la temporada pues saben que si dejan ir puntos en estas fechas al final son los que les harán falta para calificar, en un encuentro que se esperaba que Pinturas PPg sacará un resultado a favor, no fue así, los Galvancitos, les ganaron el a los de Pintores 4 a 2, bien conjuntados y la velocidad con la que juegan estos muchachos marco la diferencia, claro, también la experiencia de Manys contó para que se llevaran los tres puntos.

La Roma que venía con paso firme se topo con los Espar Ingeniería y estos le propinaron una goleada de 9 a 4, quizás los hijos del Ingeniero se aplicaron al verlo que estaba en tribunas viéndolos jugar.

Y la leyenda de los Velázquez en el equipo Real Pomada sacó sus primeros tres puntos ante un Bazaar Junior´s que de ir ganando en todos sus encuentro al final no les alcanza y les sacan el resultado y hoy también fue así los del Real Pomada ganan 2 a 1.

Otro encuentro que se jugó al tú por tú fue entre las escuadras de DAZA vs Cachorros Ac, los dos equipos se caracterizan por un juego duro, muy friccionado, de cargar y mucho golpe, la carga fue para el árbitro Carlos (EL More) que tuvo difícil el trabajo en este partido pero lo llevo a buen paso al final Cachorros AC del Prof. Arturo se llevan la victoria 2 a 1.

La semana pasada en un encuentro muy bien jugado por parte de los muchachos ante el campeón del Torneo de Liga los de Rec. Barrera, ahora no se que les paso y ante el equipo de Chuy los de Klosters fc, pierden 6 a 2.

En cuanto al encuentro entre los equipos de Pescadería Hidalgo vs Venaditos fc, viejos conocidos en este torneo tanto la directiva como los jugadores, donde los dos equipos, practican un juego fuerte de mucho golpe, ríspido y frio, la diferencia la marco Roger Jr, entrenados de Venaditos FC, pues si supo ahora mover la piezas.

Real Zamesta vs Halcones del Duero , ganan los Halcones 5 a 1 , los jugadores de Sergio por parte del Real Zamesta no cumplieron y esto ocasiono otro tropiezo de este equipo, Sergio desesperado por la falta de compromiso de su gente, tendrá que ponerse más estricto.

OTROS RESULTADOS:

VODKA JR 2 – 0 FC HERMANOS DEP- VAZQUEZ 2 – 0 THE SCORPIONS

PROGRESO FC 4 – 5 PORTUGAL FC IGLU SPORTING 1 – 2 DENTADEL

MOBIL 1 LUB EXPRESS 3 – 1 VERGEL FC LA CUCARACHA 1 – 3 GRILLERS

DEP. CANNABIS 4 – 5 ATLETICO AUTOMAS

Nota: La jornada 04, se jugara el próximo 07 de Enero del 2017. Como es conocido ya de todos los equipos, aun así se publicara el rol en fecha próxima.