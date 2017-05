Se extenderá temporada de calor en esta región

-Esperan temperaturas entre 35 y 38 grados centígrados para el municipio

-Piden a personas extremar precauciones para evitar cuadros de deshidratación



Oscar De La Rosa, Zamora

Se extenderá la temporada de calor en esta región, pese al inicio de la temporada de huracanes. El motivo es que se han presentado oleadas en el país que pueden desencadenar padecimientos físicos entre la población, principalmente quienes están expuestos a las radiaciones solares.

Según estimaciones de autoridades de Protección Civil, en próximos días habrá temperaturas entre los 35 y 38 grados centígrados para el municipio, lo cual pone en riesgo la condición física de niños y adultos mayores principalmente, ya que pueden padecer cuadros de deshidratación por las condiciones climatológicas.

“Las personas deben extremar precauciones para evitar que se presenten esas situaciones y principalmente deben consumir el mayor número posible de líquidos, ya que es una forma de evitar la situación antes mencionada”, puntualizó Marco Antonio Elizalde Jiménez, coordinador municipal de protección civil.

Comentó que si van a salir a la calle, es recomendable que no se expongan a los rayos ultravioleta, por lo que se recomienda el uso de bloqueadores solares, sombrillas o estar en lugares que eviten el paso de la luz del sol, para que las afectaciones no sean importantes.

“Otro de los riesgos a los que se enfrentan las personas son las enfermedades como el cáncer en la piel que ocasionan los rayos ultravioletas, si no se coloca el filtro respectivo. Es importante que las personas tomen conciencia de este tipo de recomendaciones porque de lo contrario se pone en riesgo su estado físico”, dijo.

Mencionó que también es necesario que verifiquen las condiciones de los ventiladores o aparatos de aire acondicionado, si es que los van a usar para minimizar las condiciones de las altas temperaturas. El objetivo es evitar que se generen incendios como consecuencia de una falla eléctrica.

Finalmente dijo que ante cualquier grado de deshidratación es importante que las personas no dejen de ingerir suero u otro tipo de medicamento para evitar daños mayores, por lo que solicitó a las personas no pasar desapercibida la situación.



Numeraria

15 de mayo arrancó oficialmente temporada de huracanes

35 grados centígrados promedio de temperatura en municipio