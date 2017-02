San Valentín deja amor, amistad… y mucha basura

-Aseo Público estimó alza en un 25 por ciento en recolección

-No habrá operativo especial, hay suficientes unidades para hacer servicio



Oscar De La Rosa, Zamora

Un total de 25 por ciento de aumento en la recolección de basura esperan para el Día del Amor y la Amistad. El motivo es que la fecha es propicia para el consumismo de productos entre familias y parejas que acostumbran a hacer múltiples regalos durante esa fecha, sin tomar en cuenta la cantidad de eventos que son realizados en establecimientos locales.

No habrá un operativo especial para hacer la colecta de basura, ya que hay suficiencia de unidades para hacer el servicio. Actualmente operan un total de 22 unidades que son las encargadas de hacer las diferentes rutas que están establecidas en la zona urbana y también en las comunidades del municipio.

“Para el 14 de febrero habremos de recolectar un promedio de 240 toneladas de basura que son generadas en los hogares y en diferentes establecimientos comerciales. Esperamos no tener ningún rezago en la recolección de basura, ya que hasta el momento ha sido eficiente el funcionamiento de las unidades que tenemos para recolección”, informó Francisco Javier González Barajas, coordinador de aseo público.

Comentó que los camiones recolectores operarán en el turno matutino e incluso en recorridos nocturnos para terminar de recoger lo que se genere de basura de florerías, restaurantes y tiendas de regalos. En el sector de los ambulantes también habrá atención especial, ya que es otra de las zonas donde también se genera desechos.

Dijo que en los mercados municipales donde se expendan flores procurarán colocar contenedores especiales para que los floristas canalicen los desechos que se generen en los establecimientos y que no se genere un desorden en el paso de las unidades recolectoras.

“Hacemos la recomendación a los comerciantes para que agrupen su basura en un solo punto y nos faciliten la labor de recolección. De esa manera las unidades podrían agilizar el recorrido de las rutas de recolección que están establecidas en la zona urbana”, mencionó.

En ese tenor, concluyó al decir que siguen con la gestión para que se haga la construcción de una nueva celda que permita concentrar los desperdicios que se generan en el municipio, ya que el depósito actual está por agotarse.



Numeraria

200 toneladas de basura son colectadas diariamente