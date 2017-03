Salud, preocupación central de mi Gobierno: Silvano Aureoles

· Celebran 1er aniversario del Programa Médico en Tu Casa en Michoacán.



· Más de 171 mil personas atendidas en cerca de mil 100 brigadas y más de 83 mil casas censadas.



Morelia

Con la atención de más de 171 mil personas en cerca de mil 100 brigadas, más de 83 mil casas censadas y la participación de 3 mil 606 estudiantes que realizaron su servicio social en apoyo al personal médico y de enfermería, este jueves el Gobernador Constitucional, Silvano Aureoles Conejo encabezó la celebración del primer aniversario del programa Médico en Tu Casa y dio el banderazo de arranque de una decena de unidades médicas móviles que operan en la capital michoacana.



El jefe del Poder Ejecutivo en la entidad, destacó que la salud de las michoacanas y los michoacanos es la preocupación central de su Gobierno, por ello mantiene un trabajo coordinado con la Federación para obtener mayores recursos y concretar más acciones que permitan mejorar las condiciones de vida y bienestar de toda la población.



“Nuestra principal preocupación es la salud de todas las michoacanas y los michoacanos, principalmente de los grupos en situación de riesgo y vulnerabilidad como son las personas con alguna discapacidad o los adultos mayores que por distintas circunstancias de abandono, por vivir en comunidades alejadas o por no contar con los recursos económicos para atenderse, no pueden acudir a un médico y nuestra responsabilidad como Gobierno es brindarles las condiciones necesarias para mejorar su calidad de vida”, señaló el mandatario estatal.



Aureoles Conejo aseguró que se debe ir más allá, ampliar la cobertura del programa en todo el estado, darle continuidad y seguimiento a las acciones para brindar servicios integrales, no sólo en materia de salud, sino canalizar los apoyos de los programas sociales a todas las personas que requieran de una beca, despensas o financiamientos para impulsar un negocio para que puedan salir adelante.



Por ello la necesidad de involucrar a otras dependencias como el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, para identificar factores de riesgo e incidir en la solución de los principales problemas que aquejan tanto a mujeres madres solteras, jefas de familia, niños en situación de abandono, adultos mayores y todas las personas con discapacidad que enfrentan condiciones adversas.



El Gobernador Michoacano reconoció que aún falta mucho por hacer en materia de salud, sin embargo resaltó que durante su administración redoblarán esfuerzos para alcanzar el 90 por ciento de cobertura en todo el estado, además destacó las acciones que llevan a cabo para dignificar los 450 Centros y las casi 900 Casas de Salud, además de garantizar que en este año quedarán concluidas las 38 obras que encontraron abandonadas desde hace casi una década.



“Contaremos con instalaciones dignas, el equipo material y humano necesario, así como el medicamento suficiente para dar un mejor servicio de salud a la población; pondremos todo nuestro empeño y dedicación”, comprometió Silvano Aureoles.



Por su parte, la secretaria de Salud en la entidad, Silvia Hernández Capi, explicó que dicho programa se implementó luego de la firma del convenio con el Gobierno de la Ciudad de México, como una estrategia que busca acercar los servicios de salud a la población más vulnerable que no tiene la posibilidad de contar con la atención por las condiciones físicas, económicas o de ubicación geográfica en que se encuentran y que a través de este programa pueden tener acceso en sus propios hogares a diversos servicios como la atención médica, detección, diagnóstico y tratamiento de enfermedades.



La funcionaria estatal señaló que se hace especial énfasis en las personas con discapacidad, adultos mayores, personas postradas en cama o enfermos terminales, así como mujeres embarazadas que no acuden a su control prenatal y a niños en riesgo.



Por ello informó que a la fecha, detectaron 903 mujeres embarazadas bajo ésta condición, así como mil 724 personas con discapacidad y 6 mil 542 adultos mayores que requerían de atención médica.



Mientras que Christian Aguirre Alcaraz, pasante de la licenciatura en Salud Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, explicó su experiencia al formar parte de este proyecto que lo dejó con una enorme satisfacción personal y profesional, “es una experiencia única, creo que los jóvenes somos cada vez más conscientes, sensibles y comprometidos de las necesidades de nuestra comunidad”, expresó el joven.



Al evento asistieron Adrián López Solís, secretario de Gobierno; Silvia Figueroa Zamudio, secretaria de Cultura y madrina del municipio de Morelia; Alberto Frutis Solís, secretario de Educación en Michoacán; Juan Evel Chávez Trovamala, delegado del ISSSTE en Michoacán; Fabiola Alanís Sámano, secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas.



Así como Minerva Bautista Gómez, directora general del Conalep Michoacán; Germán Ortega Silva, subsecretario de Salud; Noé González Gómez, rector de la Universidad Montrer; Carlos Herrera Tello, presidente municipal de Zitácuaro y quien encabeza la Red Nacional de Municipios por la Salud; Ricardo Zuñiga Vega, director de los servicios de Atención Primaria de la Salud; Carlos Alberto Paredes Correa, vocal ejecutivo del Centro Estatal para el Desarrollo Municipal; entre otros.