Salario mínimo es una burla frente a incrementos de canasta básica

-No alcanzan 80 pesos de nómina diarios para solventar gastos de familias

-Lo ideal es que trabajadores ganarán por lo menos 200 pesos diarios

-Familias viven para comer únicamente con ingresos actuales: Miguel López



Oscar De La Rosa, Zamora

“El salario mínimo de 80 pesos se ha convertido prácticamente en una burla para los trabajadores, debido al incremento de 15 a 20 por ciento en productos de la canasta básica. No alcanza el dinero que perciben diariamente por sus servicios para que puedan solventar sus gastos personales”, puntualizó Miguel López Mora, secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en este municipio.

Consideró que lo ideal es que el sector obrero ganara por lo menos hasta 200 pesos diarios para hacer frente a los aumentos que se generaron durante el primer bimestre del año que afectan directamente sus bolsillos y los ponen en una situación de vulnerabilidad económica, familiar y social.

“Es prácticamente imposible para muchos acceder a los productos de la canasta básica. Lamentablemente no vemos una solución ante las alzas constantes en los precios de los productos, solo están presentes los perjuicios porque no solo son los gastos de alimentación, también hay que atender otras necesidades como la salud y educación en algunas familias que implican erogaciones de recursos”, subrayó.

Subrayó que el problema se acentúa más en las familias que son de escasos recursos porque es imposible comprar un kilo de carne roja que cuesta sobre 120 pesos, sumado a 17 pesos de tortillas por kilo, sin tomar en cuenta que puede aumentar la cantidad por el número de personas que integran las familias.

“Es así que muchas familias nada más viven para comer, pero no para tener vestido, comprar medicamento o incluso darse momentos de esparcimiento que permiten fortalecer la integridad de las familias y que hoy es una realidad complicada porque a partir de la falta de recursos viene la desintegración de los hogares”, mencionó.

Concluyó al decir que el aumento al salario mínimo debería estar aparejado con la inflación de los productos; sin embargo, existe una desigualdad en el tema porque no se generan condiciones óptimas para sobrevivir con los incrementos actuales.



Numeraria

250 pesos en promedio diarios gasta una familia para vivir en condiciones óptimas