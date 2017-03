Rojos de Jacona es el mandón en la Liga Regional de Beisbol

Guillermo Ríos, Zamora

Luego de jugarse la tercera jornada del torneo “José García “El Zuka” y Rogelio Puga Martínez” de la Liga Regional de Beisbol, el conjunto de Jacona se encuentra en la cima de la tabla, empatado en puntos con su acérrimo rival Torpedos de Zamora y Gavilanes de Atecucario.

Luego de que en la jornada 3 se viviera un juego intrépido y no apto para cardiacos en el campo Olimpia de Sahuayo, entre las novenas de Torpedos Zamora contra Guerreros de Sahuayo, el marcador finalmente fue a favor de los zamoranos 17-16.

Allá en la Sierra Michoacana se enfrentaron las Águilas de Nahuatzen contra los Cachorros de la Planta, donde le marcador fue a favor de los locales 10 a 6; mientras que en el diamante de Ario de Rayón se enfrentaban los Cardenales de Ario contra su similar Gavilanes de Atecucario dejando la pizarra 18 a 13 a favor de los Santamonicos y para cerrar la jornada 2 los Aguiluchos de Sahuayo le quitaban lo invicto a los dirigidos por “Tacho Puga” los Rojos de Jacona, quien marchaban con marca perfecta.

Con estos resultados la tabla general se encuentra de la siguiente manera, en primer lugar se ubica Rojos de Jacona, con dos juegos ganados y uno perdido, en la segunda y tercera posición se encuentran los Torpedos de Zamora y Gavilanes de Atecucario, con dos juegos a su favor y uno en contra respectivamente, Cardenales de Ario se encuentra en la cuarta posición con dos juegos ganados y un partido pendiente, por lo que puede dar el salto hasta la cima si se concreta este último encuentro.

En la quinta posición se encuentran los Guerreros de Sahuayo, con un partido ganado, un perdido y un empatado; en la sexta posición está Águilas de Nahuatzen con un partido ganado y dos perdidos; en el último lugar está Cachorros de la Planta con sus tres juegos perdidos.

La jornada cuatro será el próximo 5 de marzo a las 12:00 en el campo del Platanal, los Cachorros de la Planta vs Torpedos Zamora; a las 14:00 hrs, en Ario de Rayón se estarán enfrentando los Cardenales de Ario vs Rojos de Jacona; a las 12:00 hrs. En Nahuatzen, estarán midiendo fuerza las Águilas de Nahuatzen vs Guerreros de Sahuayo; y para cerrar la jornada en el campo Olimpia de Sahuayo, se enfrentarán los Aguiluchos de Sahuayo vs Gavilanes de Atecucario.