Revisarán condiciones de mercados municipales

-La intención es que no representen peligro para comerciantes y visitantes

-Centrarán verificación en tanques de gas e instalaciones eléctricas

-También colocarán planes de contingencia para hacerlos inmuebles seguros



Oscar De La Rosa, Zamora

Será revisado el estado de los mercados municipales para minimizar el riesgo de accidentes en los inmuebles. La intención es que no representen un peligro para comerciantes y visitantes, debido a que son inmuebles que tienen décadas al servicio de la población.

La verificación será centrada en el estado de los tanques de gas que son utilizados para la elaboración de alimentos e instalaciones eléctricas, derivado de que algunos espacios tienen más de 20 años en servicio para la población.

Los mercados que serán sujetos a las verificaciones son Hidalgo, Los Dolores, El Carmen y El Valle. Se estima que los inmuebles concentran un promedio de 700 comerciantes que diariamente ofrecen sus servicios a la población consumidora.

“De manera reciente sustituimos los tanques estacionarios que había en los mercados municipales para reducir los riesgos de una explosión, pero ahora debemos centrarnos en las condiciones que operan los comerciantes desde sus establecimientos locales porque diariamente se concentran miles de personas en los espacios”, informó Marco Antonio Elizalde Jiménez, coordinador municipal de protección civil.

Indicó que cada uno de los comerciantes será comprometido a colaborar con cada una de las recomendaciones de seguridad emitidas tras la verificación. Tendrán un plazo para cumplir con la mejora de cada una de las observaciones que surjan a partir de la revisión que será efectuada por los elementos de la corporación.

Aseguró que además de la revisión a los locales serán colocados planes de contingencia para hacer de los mercados municipales, lugares seguros para el comercio, ya que la población no sabe cómo actuar en el caso de una contingencia.

Los planes de contingencia implicarán una capacitación a los comerciantes para saber qué hacer en caso de que se registre algún incidente que ponga en riesgo la vida de las personas, además de las rutas de evacuación y extintores suficientes para apagar cualquier incendio que se pueda presentar.



Numeraria

4 mercados municipales serán sujetos a la revisión