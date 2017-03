Revestimiento de concreto en canal de riego de La Sauceda es de mala calidad

-“El ayuntamiento de Zamora no está aplicando el recurso federal al 100 por ciento. No se sabe si es por ahorrarse unos cuantos pesos para otros fines”, Jesús Méndez Ceja, presidente del Módulo de Riego 4



Elena Rojas, Zamora

Usuarios del Módulo de Riego 4 exigen a las autoridades municipales de Zamora expliquen las irregularidades detectadas en la obra de revestimiento de concreto hidráulico del canal que se ubica en La Sauceda, la cual se está realizando con recurso federal por el orden de los 10 millones de pesos, gestionados por el diputado panista Marko Cortés para beneficio del agro.

El proyecto original contempla una vida útil de 50 años, pero con este material, difícilmente llegara a los 3. Lo que deja ver que el ayuntamiento de Zamora no está aplicando el recurso federal al 100 por ciento. No se sabe si es por ahorrarse unos cuantos pesos para otros fines, pero es lo que tendrán que aclarar y rendir cuentas a los agricultores.

Jesús Méndez Ceja, presidente del Módulo de Riego 4 detalló que de acuerdo a un estudio del laboratorio certificado Latco de Tangancícuaro dentro de los primeros 7 días arroja que la resistencia del material está por debajo de lo que se planeó, lo que obligará a la constructora contratada por el ayuntamiento a cambiar de concreto de mejor calidad para que en las siguientes muestras de 14 y 28 días no siga saliendo defectuoso.

La obra contempla 4 mil 460 metros lineales de revestimiento de canal de La Sauceda para irrigar 400 hectáreas de granos, lo que beneficiara a los agricultores de los ejidos de Villa Zapata y La Sauceda y algunas pequeñas propiedades.

“Por lo que es necesario que se garantice una obra de calidad, pues con un concreto de poca resistencia se corre el riesgo de que en años próximos la obra se reviente. Y pues las administraciones se van y nos heredaran el problema a los agricultores que somos de los sectores más golpeados. Por ello es necesario que nos garanticen trasparencia en la obra y que se hagan las cosas bien, como se debe, apegadas a los materiales y proyectos originales”.

Indicó que de acuerdo a las reglas de operación, la fecha límite para concluir la obra está establecida hasta finales del mes de abril y hasta el momento se lleva un avance del 60 por ciento de la obra, por lo que urgió a las autoridades a dar celeridad a la misma.

Señaló que hoy tendrán una reunión con el ayuntamiento para ver qué excusas da sobre el material de poca calidad que se está utilizando, “con la empresa constructora no tenemos mucho que hacer, quien contrató es el ayuntamiento, y nosotros, a quienes debemos exigirles, es al ayuntamiento. Nosotros venimos a realizar muestreos porque somos los interesados en que se haga una obra de calidad, pues finalmente los beneficiados directos de esta obra somos los usuarios de este módulo”.

Indicó, “el ayuntamiento tendrá que llamar a cuentas a la empresa constructora. Este debe absorber la responsabilidad, porque tiene la obligación de supervisar la calidad de la obra y los materiales. Pero lamentablemente pocas veces ha estado presente la dirección de obras del ayuntamiento, por lo que no han mostrado un verdadero interés en esta obra”.

Dijo, tras el recorrido para constatar el avance de la misma, en el que estuvo acompañado por Enrique Godínez, presidente del CDM PAN ; así como los regidores Jesús Rivera Segura de desarrollo rural y Patricia Hernández, del comité de vigilancia de obras públicas.



Numeraria

10 mdp inversión gestionada por Marko Cortes para esta obra