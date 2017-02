Reubicarán Subdelegación del IMSS en Zamora

-Buscan ofrecer un servicio de calidad con opción funcional

Elena Rojas, Zamora

A fin de hacer eficientes los servicios que proporciona la Subdelegación Administrativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en la Región Zamora, reubicarán sus instalaciones que actualmente se encuentran en la calle Educación de la colonia Fovissste en esta ciudad, señaló Miguel Amezcua, subdelegado de esta dependencia.

Por ello, ayer sostuvo una reunión con personal del sindicato a efecto de proponer los posibles espacios donde podría quedar instalada la oficina de esta subdelegación, “de acuerdo a normativa interna tenemos en las instalaciones actuales un tope de gastos elevado, por lo que debemos implementar un plan de austeridad”.

Añadió, “estaremos buscando un espacio que reúna las condiciones apropiadas para una mejor atención al derechohabiente y al ciudadano para que se le brinde un servicio con calidad y una atención personalizada”.

Comentó que ya algunos representantes del sector inmobiliario han ido a ofrecerles alternativas de espacios, “será la dirección de administración del área de infraestructura del IMSS la que defina si se reúnen las condiciones de seguridad que marca Protección Civil, tanto para los trabajadores como para los usuarios. Tiene que ser un lugar multifuncional en donde podamos tener las oficinas en lugar accesible así como todo el abanico de servicios que ofrecemos al derechohabiente”.

Dijo que se buscará que sea en una planta baja ante la gran cantidad de jubilados que acuden a realizar un trámite. Y de igual forma que el espacio cuente con estacionamiento, “no se trata de una cuestión estética, sino de funcionalidad”.

Señaló que aún no hay una fecha definida para la reubicación del inmueble, “se trata de una decisión central. No nos vamos por una mala actitud, sino porque la parte sindical pugna por un nuevo espacio”.

“Este es un año de austeridad, por lo que debemos hacer eficientes los recursos, tanto humanos como financieros. Estamos optimizando los recursos. Hay una indicación de nivel central donde tenemos limitantes para viáticos. Aquí no se generan gastos indirectos, no podemos comprar nada que no sea para la operatividad y gran parte de los suministros que tenemos los surte el área administrativa de nivel central: papel, tonner, etc. Lo único que tenemos que comprar es el agua de subsistencia y alguna cuestión de gasto menor”, destacó.

En ese sentido dijo que cuentan con un fondo resolvente de 8 mil pesos al mes, recurso que destinan para pagar los viáticos que se generan internamente, agua y algún tipo de utilería para funcionalidad de la oficina”, finalizó.



Numeraria

8 mil pesos fondo resolvente mensual con que cuenta esta subdelegación