Restauranteros estiman incrementar sus ventas en Semana Santa

-Temporada para tomar un respiro económico

-Apostarán a ofrecer variedad de platillos y aprovechar opciones turísticas

Oscar De La Rosa, Zamora

Restauranteros de la región esperan incrementar en 30 por ciento sus ventas durante el periodo de Semana Santa. Será un espacio donde estiman tomar un respiro económico para hacer frente a los próximos meses del año, asimismo consideraron que aumentarán los insumos que utilizan para elaborar sus platillos.

“El reto que tenemos es apostar a una variedad gastronómica, porque hemos detectado que hay familias que no resguardan la vigilia y solicitan consumir productos cárnicos, así que no habrá limitaciones de nuestra parte”, puntualizó Jorge Armando Su Su, presidente de la asociación de restaurantes y bares.

Aseguró que aprovecharán las opciones turísticas como las festividades religiosas y la visita a diferentes destinos ecoturísticos de la región para generar ingresos, porque la intención es buscar penetrar entre los visitantes para que además conozcan el potencial que tiene el municipio en materia de gastronomía.

“Es un esfuerzo coordinado que vamos a establecer con quienes integramos la asociación, ya que el interés radicar en acrecentar la promoción que podemos ofrecer para que se genere un turismo que nos permita obtener mayor posicionamiento para ser más competitivos en la región”, dijo.

Mencionó que incluso existe la disposición de ofrecer paquetes atractivos a los visitantes que contengan descuentos y promociones porque la intención es comprometerlos a que regresen, independiente de si hay o no un periodo vacacional.

“El turismo de negocios y convenciones del municipio debe tener una mayor dimensión porque finalmente si los beneficios se amplían, los resultados repercuten en diferentes sectores y se puede generar un circulante de recursos constante en esta localidad”, dijo.

Consideró finalmente que también es necesario ampliar la diversidad de eventos que puede ofrecer el municipio en materia cultural para que sea más atractivo para los visitantes llegar al municipio y que no lo hagan únicamente por compromisos laborales, como ocurre actualmente.

Numeraria

-17 restauranteros afiliados a la asociación