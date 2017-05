Responsabilizan a vecinos de Valencia, Arboledas y López Mateos de taponear alcantarillas

-Colocan basura cerca de bocatormentas y provocan encharcamientos por desperdicios

-Inician campaña para generar conciencia antes de temporal de lluvias



Redacción, Zamora

Fueron responsabilizados vecinos de Valencia, Arboledas y López Mateos de taponear alcantarillas en la zona urbana. El motivo es que colocan la basura cerca de bocatormentas y provocan encharcamientos porque los desperdicios terminan por regarse en las salidas de aguas pluviales.

“No es responsabilidad de nosotros lo que ocurre con relación a los encharcamientos, de manera constante procuramos hacer la limpieza de calles y dar un servicio de recolección de basura que permita evitar que se queden desechos en las calles; lo que ocurre obedece a una situación de falta de participación ciudadana”, puntualizó Francisco Javier González Barajas, coordinador de aseo público.

Comentó que en las colonias de la periferia de la ciudad es donde más se presenta esa problemática precedida por una falta de cultura en las familias, debido a que no esperan el pase del camión recolector para levantar los desperdicios; además no barren el frente de sus casas y arrojan una cantidad importante de plásticos a bocatormentas y alcantarillas.

“El personal de Aseo Público trabaja en un operativo especial para que las calles de la periferia se encuentren despejadas; sin embargo, es una responsabilidad que le toca a los vecinos de las diferentes colonias por lo que hemos iniciado una campaña para generar conciencia y no tener problemas durante el temporal de lluvias”, dijo.

Mencionó que tienen contemplado repartir al menos 3 mil volantes durante la campaña de difusión para generar conciencia entre la población que reside en las colonias de la periferia de la ciudad, ya que son los lugares donde más se acentúa el problema.

Dijo que el objetivo es cumplir con los objetivos de la campaña de difusión antes de la temporada de lluvias, porque el objetivo es que cada una de las personas pueda llevar a cabo las acciones de limpieza que resten trabajo, tiempo y recursos en las acciones de limpieza.

Finalmente agregó que la Coordinación de Aseo Público no cuenta con un reglamento que pueda llevar a cabo la aplicación de sanciones a aquellas personas que generen contaminación con el tiradero de desperdicios, por lo que únicamente se limita a una exhortación su campo de actuación.



Numeraria

3 colonias las más sucias en lo que respecta a cuidado de alcantarillas