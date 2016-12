Respalda FSTSE a sindicalizados del sector salud para regularizar su situación

-Aún tienen a su favor adeudos del gobierno, piden puntualidad ante el próximo pago de aguinaldo.

Elena Rojas, Zamora

La Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) respaldó a los sindicalizados de la sección 21 y 78 del sector salud a efecto de que el gobierno del estado regularice la deuda que tiene con cuatro mil trabajadores en la entidad.

Aurelio Chávez Herrera, secretario federal de la FSTSE a nivel estatal, señaló, “los estamos acompañando en su lucha, porque de 12 mil trabajadores sindicalizados del sector salud que hay en Michoacán, a 4 mil les debe pagar el gobierno del estado. Los otros 8 mil que hay no tienen problema porque les paga el gobierno federal”.

“Pero a estos 4 mil ya va casi un año que el gobierno estatal les debe varios pagos, entre ellos bonos, quincenas se las pagan 4 días después o una semana después y esto no puede seguir pasando ya”, citó.

Así lo expresó durante su visita a esta ciudad entrevistado durante un acto donde rindió protesta al nuevo comité regional de la FSTSE. Esto en relación a los paros laborales que han realizado los trabajadores sindicalizados de la secretaria de salud.

Añadió que la FSTSE tiene un acuerdo con el gobernador del estado y con el secretario de finanzas de que esto se regularice, “se vienen los pagos de Diciembre de aguinaldo y los compañeros tienen que cobrarlo en los primeros días como marca la ley y no esperarse a que el gobierno nos diga que tiene o no dinero”.

Agregó, “políticamente las sección 21 y 78 han estado paralizando las labores administrativas, no la de los hospitales, ya que se ha atendido permanentemente la cuestión de servicio médico, pero en la cuestión administrativa han hecho un paro desde hace casi 4 meses atrás cada quincena ante la falta de pago. En cuanto al aguinaldo, el gobierno del estado no se puede tardar porque eso es por ley, de lo contrario se arriesga a que haya una demanda de tipo legal”.

No obstante, dijo que se tiene la confianza de que el gobierno estatal pague el aguinaldo antes del 10 de Diciembre, “el gobierno tiene que hacer el esfuerzo de gestionar el recurso donde lo encuentre con el gobierno federal o con quien sea”. Al tiempo que recordó que esta problemática similar también la tienen los maestros estatales, finalizó.

Numeraria

40 mil trabajadores afiliados a la FTSE en Michoacán de diversas dependencias federales