Resolver a fondo la atención a víctimas del 15 de septiembre de 2008: Silvano Aureoles

Miércoles , 21 de septiembre de 2016



· El Gobernador del Estado se reunió con víctimas y familiares de los hechos ocurridos hace ocho años en la capital michoacana.



Morelia

Tal como se comprometió hace seis días, el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, se reunió con las víctimas y familiares de los hechos ocurridos el 15 de septiembre de 2008 en la capital michoacana, ante quienes garantizó el atender de fondo el tema de las pensiones, becas y atención médica, a fin de que quede resuelto independientemente de los cambios de gobierno.



El mandatario estatal informó a las familias que este miércoles se turnó al Pleno del Congreso del Estado la propuesta de decreto para hacer efectivo ese apoyo, y las y los diputados hicieron el compromiso de revisar a la brevedad posible el documento para darle el cauce correspondiente.



Ese decreto, explicó, le da facultad al Gobierno Estatal de establecer el mecanismo de pensiones, becas, atención médica, entre otros servicios, y dar puntual respuesta a las necesidades de cada caso.



El Gobernador escuchó gran parte de las historias de vida de las víctimas y sus familiares, así como las dificultades que han tenido que enfrentar durante estos ocho años, principalmente en cuanto a servicios médicos y pensiones se refiere, ya que cada que inicia un periodo de gobierno, explicaron, empiezan nuevos trámites y en algunos casos, cesan los apoyos.



Ante ello, Aureoles Conejo manifestó su voluntad y decisión de que no sigan padeciendo este tipo de problemas, pues los hechos ocurridos aquel 15 de septiembre no sólo lesionaron la vida de los afectados directos, sino de sus familias y del pueblo de Michoacán en general.



“Quédense con la tranquilidad de que lo vamos a resolver de fondo para que quede resuelto para siempre; tengo la voluntad y pueden estar seguros de que hago mío este tema”, apuntó el mandatario.



Instruyó a que en tanto se resuelve el tema del decreto ante la Legislatura local, se revise cada caso en particular y se les resuelvan las necesidades más urgentes; también manifestó su voluntad de reunirse con las víctimas si es necesario cada mes, pasa revisar los avances en la materia.



Cabe mencionar que el Gobernador estableció cinco compromisos puntuales: revisar el trámite de las becas para los niños y jóvenes afectados, para que sean suficientes y les permitan continuar sus estudios; armar una propuesta para que las jefas y jefes de familia que no cuentan con un patrimonio, tengan una vivienda digna; que cuando se requiera de un traslado por cuestiones médicas se les facilite una ambulancia o vehículo para ese servicio; homologar las pensiones mediante un parámetro de los casos; y, apoyar en la colocación laboral de dos jóvenes hijos huérfanos que ya concluyeron sus estudios.



Estuvieron presentes en esta reunión, el secretario particular del Gobernador, Marco Aurelio Nava Cervantes; el coordinador de asesores, Guillermo Rizo Hernández; la coordinadora de Atención Ciudadana, Lucero Martínez Treviño; el secretario técnico, Jesús Melgoza Velázquez, y el consejero jurídico, Sergio Mecino Morales.