Resguardan policías colegio de Zamora por amenaza de “masacre”

MORELIA, Mich., 1 de marzo de 2017.- Policías estatales resguardaron este miércoles el Colegio Salesiano Colón de Zamora, debido a que un estudiante amenazó con producir “una masacre” en la institución. Padres de familia y autoridades del plantel solicitaron apoyo gubernamental para investigar la veracidad del amago, hecho la víspera mediante un grupo de WhatsApp estudiantil. Miembros de la Policía Michoacán y Policía Ministerial arribaron al plantel, a fin de montar un operativo por dentro y fuera, el cual fue apoyado por toda la comunidad escolar. Un video en poder de Quadratín revela la aplicación de una Operación Mochila, que duró más de dos horas, sin que hasta el mediodía se conozcan sus resultados. En su cuenta de Facebook, el colegio Colón publicó: “el Colegio Salesiano Colón de Zamora informa de manera oficial que se está atendiendo lo relacionado con una broma hecha en un grupo de WhatsApp. Habrá clases normales”. En un denominado Grupo Huevudo, un joven escribió: “Voy a hacer una masacre mañana, es en serio no es broma, les advierto de una vez ya que estoy harto de que me digan a pesar de que sea en broma que cuando voy a hacer una masacre así que por su propio bien les sugiero que tomen una decisión correcta de asistir o no al colegio mañana”.