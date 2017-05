Reprueba ayuntamiento de Zamora en Transparencia

– Observatorio Regional señaló que solo cubren el 20 por ciento en manejo de transparencia y acceso a la información

-No hay información sobre urbanidad, conformación de consejos y en obras es casi inexistente



Oscar De La Rosa, Zamora

Ciudadanos que conforman el Observatorio Regional reprobaron al Ayuntamiento de Zamora en el manejo de transparencia y acceso a la información, tras otorgar los resultados de un estudio que fue realizado durante el mes de abril, con el auxilio de estudiantes universitarios del municipio, con el propósito de que las autoridades puedan mejorar en esas áreas de oportunidad.

El gobierno municipal apenas obtuvo un 21 por ciento de la evaluación general que fue centrada en los ejes de atención ciudadana, cabildo, participación ciudadana, consejos, urbanidad, administración, bienes y sus usos, obras y gastos. El diagnóstico fue realizado del 5 al 23 de abril del año en curso.

“Detectamos que no tienen información sobre urbanidad, que se refiere al cambio de usos de suelo; la conformación de consejos municipales y el manejo de los procesos de licitación y adjudicación de obras públicas, que es prácticamente inexistente”, informó Claudia Alejandra Verduzco Moreno, en la presentación de los resultados a empresarios del municipio.

Aseguró que Zamora ocupa el lugar 34 de 98 localidades a nivel nacional que fueron evaluadas por el grupo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA). La encuesta constó de 45 preguntas que fueron agrupadas en 3 campos como son: información a la ciudadanía; espacios de comunicación gobierno – sociedad y atención ciudadana.

Comentó que la próxima encuesta será aplicada dentro de 6 meses y durante ese periodo el Ayuntamiento tendrá el reto de mantener actualizada esa información que debe ser pública; crear un portal que sea accesible para todos los ciudadanos; realizar sesiones de Cabildo públicas y abiertas y dar a conocer las actas de los acuerdos.

También tendrán que trabajar en presentar información en un formato de datos abiertos; presentar la 3 de 3, que es la declaración patrimonial, fiscal y de intereses; incrementar información en los rubros que no tienen ningún dato respectivo y mostrar la información completa y actualizada por lo menos a un trimestre anterior.

“Notificamos al Ayuntamiento del inicio de este trabajo desde el pasado 4 de abril para su conocimiento; sin embargo, no recibimos una respuesta del gobierno municipal para trabajar de manera coordinada en este tema”, aseguró.

Por su parte, Ricardo Joel Jiménez González, coordinador general de CIMTRA, aseguró que los Ayuntamientos estarán obligados a cumplir con 57 nuevas disposiciones para que el ejercicio de la transparencia sea eficaz.

“La corrupción y la impunidad deben tener consecuencias que deben ser sancionadas por los ciudadanos. La mejora en los resultados que presentamos es cuestión de voluntad política y apelamos a que los actores involucrados actúen al respecto y que puedan capacitarse en la rendición de cuentas”, dijo.

Cabe destacar que se creó un comité de trasparecía y acceso a la información por parte del gobierno municipal, el cual fue anunciado en boletín el mes pasado y donde se destacó la disposición del gobierno para cumplir con el acceso a la información, pero hasta el momento no ha habido para obtener información pública actualizada y real.

Numeraria

-57 obligaciones deben cumplir Ayuntamientos para trabajar en transparencia