Repostería mexicana, estancada desde hace 200 años

-Pierde terreno frente a postres y dulces extranjeros

-UNIVA expuso muestra gastronómica de Navidad

Elena Rojas, Zamora

“Ante la falta de innovación y gente especializada, son escasos los postres mexicanos de alta repostería. Puede haber cocinas de autor y dentro de ese marco crear repostería, pero si nos vamos realmente al origen mexicano, son escasos los postres mexicanos de alta repostería, más bien predominan los dulces típicos o los jamoncillos y alegrías etc.”, señaló Jacob Tonatiuh González Herrera, coordinador académico de la licenciatura en Gastronomía de UNIVA Zamora.

Comentó, “son escasos los postres mexicanos de alta repostería, ante la falta de cultura gastronómica, no han tenido el auge debido a que no hay gente que trate e innovar. Estamos probando postres que se hacían hace 200 años y que hoy en día los encontramos igual como las figuras típicas de los jamoncillos que se elaboraban en los conventos durante la época de la colonia, el camote, así como frutas con técnica de cristalizado que desde ese entonces no han evolucionado. No hay postres nuevos que sean totalmente mexicanos”.

Añadió, “lamentablemente los postres extranjeros, lo comercial y vistoso están ganando terreno, lo que contribuye a que los postres mexicanos vayan en declive, aunado a que los problemas de diabetes y obesidad que enfrentan los mexicanos desalientan su consumo. La gente cada vez se informa más y se concientiza en el cuidado de su salud”.

Así lo expresó durante la participación de la institución en una muestra de repostería navideña celebrada en la calzada Zamora- Jacona, donde la UNIVA presentó productos realizados por los alumnos del postgrado de la especialidad de alta repostería.

En el marco del 30 aniversario de UNIVA, sus alumnos de la carrera de alta especialidad en repostería de primer cuatrimestre dieron a conocer 15 postres diversos de pastelería clásica y de vanguardia, con técnicas francesas de antaño, europeas y repostería moderna, “son petit foods, es decir, postres pequeños de gran sabor”.

Entre los platillos expuestos destacaron: cup cakes, brownies, brazo de gitano, clears (panecillos suaves), pastelería vienesa (de sabores). Y decoraciones con chantillí, salsas y chocolate, “el objetivo es difundir entre la gente la cultura gastronómica de otros países”.

Consideró que a efecto de que la repostería mexicana vaya ganando terreno, se requiere innovación, “tienen que evolucionar desde el nombre, hasta los ingredientes con que preparen los postres. Actualmente los niños conocen muchos postres y dulces por la globalización y ya no se conforman con una simple fruta cristalizada, quieren algo más vistoso, rico y con sabores diferentes. Ahí radica la sobrevivencia de los postres, en la innovación”.

Mencionó que para crear postres mexicanos de alta repostería se requiere también de gente especializada que pongan en práctica su talento y creatividad en el arte de la gastronomía. Para lo cual la UNIVA tiene el postgrado de la especialidad de alta repostería con valor curricular y cedula profesional, “en todo el estado, UNIVA es la única institución que cuenta con una especialidad en gastronomía ante la SEP y aún tenemos cupo”, concluyó



Numeraria

8 jóvenes de la primera generación, participan

1 año un cuatrimestre duración de la especialidad

4 cuatrimestres para obtener cédula de especialidad