Renuevan comité regional de la FSTSE

-María Márquez estará al frente de 7 mil trabajadores al servicio del estado

-Laboran para diversas dependencias federales

Elena Rojas, Zamora

El nuevo comité regional de la federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) tomó protesta en las instalaciones de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Ahora estará al frente María Márquez Mondragón, secretaria de dicho comité y como suplente Alejandro Sánchez Murillo, para manejar los destinos laborales de alrededor de 7 mil trabajadores federales.

Esta dirigencia será la encargada de coordinar los esfuerzos de empleados de los sindicatos federados de Zamora y la región. Por lo que estará en coordinación con las diversas delegaciones federales de sindicatos de dependencias como SEMARNAT, ISSSTE, secciones de salud, relaciones exteriores, INEA, CONAFE, PGR, CONAGUA, CONALEP, Correos y todas las dependencias federales que tienen trabajadores sindicalizados que ahora representará la nueva dirigencia.

El acto fue encabezado por Aurelio Chávez Herrera, secretario federal de la FSTSE a nivel estatal, detalló que la responsabilidad de este comité es estar en contacto con las autoridades para velar por los derechos de los 7 mil trabajadores de las diversas dependencias federales de esta región.

Comentó que Zamora en esta materia es la tercera ciudad más grande de Michoacán. Le anteceden Morelia y Uruapan. Por lo que en esta región se concentran gran parte de los trabajadores sindicalizados del estado.

Añadió que es importante que los integrantes del comité, así como los mismos sindicalizados, participen activamente en política rumbo al 2018, “pues al estar ellos en algún cargo de elección popular, ya sea como regidores, diputados, etc., podrán conseguir más beneficios para la clase trabajadora de la FSTSE”.

“La idea es que la FTSE esté representada con el partido político que considere que le somos útiles para que puedan estar los compañeros desde adentro gestionando muchos beneficios para los 40 mil trabajadores sindicalizados michoacanos, concentrados en las ciudades más grandes”, citó.

Indicó que cada 4 años se hace la renovación de los comités municipales y estatales en las en las distintas delegaciones, en esta ocasión ya previamente se hicieron los nombramientos en las ciudades más grandes del estado: Morelia, Lázaro Cárdenas, Apatzingan, Uruapan, Maravatio, Ciudad Hidalgo, Zitácuaro, Pátzcuaro y Zamora. Falta Zacapu y La Piedad. El comité nacional se renueva cada 6 años.

Comentó, “entre las principales necesidades de los trabajadores esta que los delegados federales los traten bien, que las prestaciones y salarios que se revisan cada año sean los adecuados conforme a las crisis que hay, a los incrementos existentes y sobre todo que siempre esté salvaguardada su plaza de base, que de manera trasparente las plazas que se generan en estos sindicatos queden en buenas manos, e incluso en un familiar si tiene un perfil adecuado, se deben cuidar todos esos derechos que se han ganado durante muchos años”.

Por su parte Márquez Mondragón expresó, “yo soy trabajadora de la CONAFOR, no quiero que me vean como líder, sino como una compañera de trabajo. Recordemos que este movimiento sindical está amparado por derechos humanos. Me comprometo a trabajar por el bien de las familias y los trabajadores”, finalizó.

Numeraria

12 integrantes conforman el comité y sus respectivos suplentes

12 carteras entre ellas secretaria general, suplente, organización, conflictos, prestaciones, finanzas, etc.

1 millón 350 mil trabajadores en todo el país tiene la FSTSE