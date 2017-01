Renovarán presidencia de Sociedad Médica de Zamora

-Carlos Avila Reyes tomará el lugar de Francisco Sevilla Romero

-Se compromete a mantener contacto estrecho con población

-Apelarán a campañas y servicios médicos gratuitos para más necesitados



Oscar De La Rosa, Zamora

Será renovada la presidencia de la Sociedad Médica de Zamora. Carlos Avila Reyes tomará el lugar que dejará vacante el Dr. Francisco Sevilla Romero. El objetivo es darle continuidad al trabajo que realizan los galenos para mejorar las condiciones de vida de los habitantes que residen en esta región.

La renovación de la mesa directiva será realizada el próximo 27 de enero en punto de las 20:00 horas. También se integrarán otros doctores al trabajo que será realizado por Carlos Avila Reyes, quien se comprometió a mantener un contacto cercano y estrecho con la población para atender los diferentes problemas sanitarios.

“Buscamos que haya ese contacto directo y humano entre nuestros compañeros y los ciudadanos que finalmente son quienes solicitan nuestros servicios, independientemente de que estén o no afiliados a un régimen de seguridad social”, subrayó el futuro presidente de la Sociedad Médica.

Aseguró que apelará a tocar las puertas necesarias con dependencias estatales y municipales para implementar campañas en las que se mantengan servicios médicos gratuitos para las personas más necesitadas, ya que en muchas ocasiones no tienen los recursos para recibir la atención profesional.

Por su parte, Francisco Sevilla Romero, actual presidente de la Sociedad Médica, informó que deja como resultado un trabajo importante en materia de capacitación para todos los galenos que participan en el organismo, ya que el compromiso del sector también debe consistir en actualizarse constantemente.

“La medicina avanza a medida que existe una evolución frecuente en enfermedades y nuevos descubrimientos. Quien trabaja con métodos antiguos simplemente no se encuentra en condiciones de ofrecer un servicio profesional porque se pone en riesgo la salud de las personas; nosotros procuramos atender esa parte a través de talleres y capacitaciones frecuentes”, indicó.

Cabe añadir que el próximo presidente, Carlos Avila Reyes sostuvo un encuentro con la diputada local del distrito VI de Zamora, Noemí Ramírez Bravo, con quien acordó trabajar de manera estrecha para mejorar las condiciones de los zamoranos en materia de salud, como parte importante de la integridad física de las personas.

La legisladora subrayó que trabajará de manera coordinada con la Sociedad Médica de Zamora con el propósito de buscar la implementación de campañas de salud que permitan trabajar en el rubro para acercar los servicios a los zamoranos como parte de su integridad física.



Numeraria

1 año dura la presidencia de la Sociedad Médica de Zamora

27 de enero será realizado el cambio en el puesto