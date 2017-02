Relleno Sanitario dará mejores resultados con participación ciudadana

-Resaltó alcalde tras iniciar acciones para construir el espacio

-Buscarán implementar separación de desperdicios

-La intención es generar cambio de hábitos en población y alargar vida útil del espacio

Oscar De La Rosa, Tangancícuaro

El relleno sanitario dará mejores resultados con la participación de los ciudadanos, resaltó el alcalde Arturo Hernández Vázquez, tras iniciar las acciones correspondientes para la construcción del espacio en el que invertirán alrededor de 5 millones de pesos para la primera etapa.

“Buscaremos implementar un programa para separación y clasificación de desperdicios. El objetivo es que a través de esas acciones se pueda generar un cambio de hábitos entre la población porque están acostumbrados a revolver los desechos para generar grandes cantidades de basura”, puntualizó el presidente municipal.

Indicó que además se podrá alargar la vida útil del centro de separación de desperdicios con las medidas que pretenden implementar en el municipio para la localidad y consideró que es la base para que ese tipo de espacios puedan tener un funcionamiento óptimo y se responda a los objetivos trazados al inicio del proyecto.

“Podríamos construir un espacio grande para realizar esas labores; sin embargo, no se conoce un proyecto de ese tipo que funcione sin la participación de los ciudadanos. Por ello, nos vamos a avocar a la participación ciudadana, a través de la campaña mencionada anteriormente”, subrayó.

Reconoció que el Ayuntamiento no cuenta con las unidades especializadas para hacer la clasificación de desechos, pero buscarán implementar estrategias que permitan llevar a cabo la práctica entre la población del municipio, como la organización de rutas especializadas para implementar los programas.

Dijo que el centro de separación de desperdicios quedará concluido en este año, al menos en su primera etapa. La intención es llevar a cabo la suspensión de servicios del basurero municipal actual, que se encuentra rumbo a la comunidad de Patamban.

Informó finalmente que es necesario llevar a cabo la clausura del basurero municipal, porque ya no se encuentra en condiciones óptimas para operar, debido a la cantidad de desperdicios acumulados en el espacio y por los años de servicio que ha prestado al municipio.

Numeraria

-20 mil habitantes residen en la localidad