Relativo perjuicio a agricultores, en caso de poner aranceles a productos del campo

-Estadounidenses pagarían más por importación de berries

-Atención debe concentrarse en reglas de inocuidad que se aplicarán este año



Oscar De La Rosa, Zamora

“La aplicación de aranceles a los productos agrícolas no perjudicaría en su totalidad a los agricultores, porque el precio de las importaciones aumentaría. Los estadounidenses pagarían más por las berries que aquí generamos así que no debe haber preocupación en relación a un cierre definitivo del mercado de los Estados Unidos”, puntualizó Ramón Segura Maldonado, director de desarrollo rural.

Comentó que de cumplirse la promesa de 20 por ciento de impuesto a las exportaciones mexicanas, debe dar certeza a los productores agrícolas, lejos de causar desánimo porque en la medida que se cobre más por pasar sus productos, también están en condiciones de aumentar el precio de lo que ofrecen a la población.

Mencionó que no se puede establecer un precio en relación a una caja de fresa de 4 kilos porque el precio del dólar ha sido inestable a lo largo del año, por lo que habrá que esperar a que la moneda mexicana se pueda estabilizar con respecto a la moneda extranjera.

Consideró que no es momento de caer en especulaciones con relación a posibles afectaciones al sector agrícola porque de lo contrario se podría crear un estado de desánimo innecesario, que no puede, ni debe afectar el potencial que tiene la agricultura de la región, al ser la principal fuente de ingresos del municipio.

“La atención debe concentrarse en las reglas de inocuidad que se aplicarán a partir de este año en el vecino país del norte. Habrá mayores exigencias de calidad a los productos agrícolas, pero consideramos que los zamoranos tienen condiciones para cumplir con ese requerimiento”, subrayó.

Para concluir, informó que a partir de este año será solicitada una certificación de inocuidad a cada uno de los productores y quienes no cuentan con el documento respectivo, tienen tiempo para que se pueda cumplir con ese requerimiento y no tengan problemas en el momento de las exportaciones rumbo a los Estados Unidos.

Numeraria

-2 mil 300 hectáreas de fresa son cultivadas en Zamora