Rehabilitan espacio para clínica de heridas en Centro de Salud Niños Héroes

-7 de cada 10 personas que se atienden con alguna herida son por pie diabético

Elena Rojas, Zamora

En menos de un mes quedará rehabilitado un espacio que servirá específicamente como clínica de heridas en el Centro de salud Niños Héroes, señaló Jorge Roberto Vázquez Palacios, director de esta unidad de primer nivel.

En este espacio se contará con sitios de atención para urgencias sencillas que no requieran de un segundo nivel. Estará adjunta al espacio donde se brinda atención para pacientes con tuberculosis, es decir en la parte lateral de este centro.

Indicó que ya se lleva un gran avance en la adecuación de la zona, “para esta rehabilitación contribuyeron benefactores, desde clubes rotarios y empresas quienes donaron material eléctrico, así como otros en especie. Protección Civil hizo especial énfasis en que contáramos con mejores aspectos normativos, que los que se tenían anteriormente, para evitar accidentes, por ello se colocaron contactos eléctricos nuevos”.

Comentó que actualmente son 80 mil familias que se atienden en este centro de salud. Diariamente sirven entre 120 a 155 consultas diarias.

“Esta clínica de heridas contribuirá a la atención a usuarios que están en proceso de tratamiento. Permitirá brindar la continuidad de lo que el médico haya dejado como tratamiento de instalación, pero que aquí se pueda seguir con las curaciones que a veces no se pueden realizar en hospital o en casa y que requieren de la verificación de un profesional”.

Señaló que diariamente podrán atender en esta clínica un promedio de 20 personas con heridas de todo tipo, “las más frecuentes que atendemos son las del pie diabético, sobre todo complicadas, quienes tienen la ventaja de que sean vigiladas por un profesional para ver la evolución de dicha enfermedad. De cada 10 persona que atendemos con alguna herida, 7 son por pie diabético, cifra alarmante por los malos hábitos alimenticios de los mexicanos y el sedentarismo”.

Comentó que desde hace algunos años en esta unidad ya se contaba con una clínica de heridas, a cargo de la enfermera Leticia Jiménez, sin embargo el espacio era muy reducido, por lo que fue necesario rehabilitar uno nuevo para garantizar mayor cobertura, toda vez que en esta unidad se aplica la política “cero rechazo”.

Cabe señalar que en este centro de salud entre los servicios que se brindan destacan: atención dental, Papanicolaou, estudios de laboratorio, expiden certificados prenupciales, certificados médicos, consulta general, nutrición, psicología y apoyo a la violencia.

Numeraria

8 am a 2 pm

2 pm a 8 pm horarios de atención en que operara esta clínica de heridas

2 personas estarán al frente de esta clínica de heridas